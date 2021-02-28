Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 28 февраля 2021 года: прирост заболевших незначительный

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 28 февраля 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Информация по коронавирусу в последний день месяца, 28 февраля, выглядит следующим образом. В Красноярском крае зарегистрировано всего 62 411 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Так, в Красноярске зафиксирован 41 новый заболевший, в Канске – 11, в Дивногорске – 8, в Ачинске – 7, в Богучанском и Канском районах – по 7 случаев.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 191 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 853 человека, снято с медицинского наблюдения – 632. Проведено тестов на коронавирус всего 2 396 496, из них за последние сутки 6 802. Количество летальных исходов всего 2 782, в том числе за минувшие сутки скончались 15 человек. Выздоровевших всего 57 682, в том числе за минувшие сутки 168 человек.

Что касается закрытых городов, обновленных данных по Железногорску нет. В Зеленогорске всего зафиксировано 3 919 случаев заболевания, новых за сутки – нет. Выздоровевших всего 3 822, в том числе за минувшие сутки 2 .И летальных исходов – всего 48.