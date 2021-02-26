Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 февраля 2021 года: 13 пациентов скончалось от инфекции

В красноярском крае жители активно тестируются на ковид Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 26 февраля. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 62 251 пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 165 новых случаев. Темп прироста составил 0,3%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 40, в Ужурском районе – 29, в Шарыпово – 19.

Данные Роспотребнадзора

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 9970 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 901, снят 601. Проведено тестов на коронавирус всего 2 389 694, из них за последние сутки 5 617.

Всего смогли избавиться от инфекции 57 514 пациентов, в том числе за минувшие сутки 169. Число погибших за последние 24 часа - 13 человек. Общее число смертей - 2767 случаев.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 7 жителей смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 84 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5985 случаев заражения коронавирусом. Из них 5906 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 13 случаев заболевания, а общее количество – 3 919. Выздоровевших - 2 человека, на лечении находятся 46 человек. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 48. На самоизоляции находятся 46 жителей.