Программа кинофестиваля «Путешествие по России» в Красноярске-2021: расписание, билеты

«На Северном полюсе» (1937). Фото: предоставлено "Енисей кино"
С 25 февраля по 5 марта 2021 в Красноярске пройдет первый зимний этап кинофестиваля «Путешествие по России»: программа «Русская Арктика и Антарктика». На больших экранах — премьерные и исторические знаковые документальные фильмы отечественных кинематографистов о суровых северных территориях и людях, посвятивших жизнь их освоению.
В программе фестиваля семь фильмов 1933-1937 годов о разных эпизодах освоения Севера: «Победитель льдов» (1935), «Два океана» (1933), «Челюскин. Герои Арктики» (1934), «На Северном полюсе» (1937), «Арктический рейс» (1933), «Поход «Садко» (1935), «Над Арктикой» (1937).
Операторы начала XX века запечатлели первые экспедиции к Северному полюсу, легендарные походы ледокола «Александр Сибиряков» через Арктику и ледореза «Ф. Литке» по Северному морскому пути, первые воздушные экспедиции и трансатлантические перелеты, дрейфующие исследовательские станции и многое другое.
Будет и фильм 2019 года «Северный ветер бывает теплым», о якутском отшельнике и философе-оленеводе Александре, который много лет живет один.
Еще одна большая премьера — новый фильм «Остров Буромского», рассказывающий о маленьком островке у берегов Антарктиды, где захоронены исследователи шестого континента.
Кстати, потомки одного из героев фильма — тракториста Ивана Хмары, который погиб во время первой советской антарктической экспедиции 21 января 1956 года — живут в селе Балахтон Красноярского края.
Показы фильмов фестиваля также пройдут более чем на 40 площадках Красноярского края — от Каратузского района на юге до заполярного Норильска.
25 февраля
12.00 - «Северный ветер бывает теплым»
Краевая научная библиотека
ул. Карла Маркса, 114
Вход бесплатный.
15.00 - Открытие фестиваля – ПРЕМЬЕРА «Неизвестные герои Севера: Челюскин. Герои Арктики»
Дом дружбы народов Красноярского края
пр. Красноярский рабочий, 100в
Вход по пригласительным билетам. Количество мест ограничено!
18.00 - «Северный ветер бывает теплым»
Музей-усадьба Г. В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Вход бесплатный.
19.00 - «Северный ветер бывает теплым» – представляет режиссер Алексей Головков
Дом кино
пр. Мира, 88
Билеты 80 рублей.
26 февраля
14.00 - «Остров Буромского»
Музей-усадьба Г. В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Вход бесплатный.
15.00 - ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ «Когда тает снег», представляет режиссер Алексей Головков.
«Енисей кино»
ул. Пролетарская, 153
Вход по пригласительным билетам. Количество мест ограничено!
19.00 - «Остров Буромского», представляет режиссер Ольга Стефанова
Дом кино
пр. Мира, 88
Билеты 80 рублей.
27 февраля
11.00 - «Неизвестные герои Севера» (1933-1937)
Музей-усадьба Г. В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Вход бесплатный.
12.00 – «Остров Буромского»
Краевая научная библиотека»
ул. Карла Маркса, 114
Вход бесплатный.
28 февраля
12.00 - «Северный ветер бывает теплым»
Музей-усадьба Г. В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Вход бесплатный.
14.00 - «Остров Буромского»
Музей-усадьба Г. В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Вход бесплатный.
28 февраля – 4 марта
12.00 - Программа «Неизвестные герои Севера»
Краевая научная библиотека
ул. Карла Маркса, 114
Вход бесплатный
1-5 марта
15.00 - Программа «Неизвестные герои Севера»
«Енисей кино»
ул. Пролетарская, 153
Вход по пригласительным билетам. Количество мест ограничено!
2-5 марта
18.00 - Программа «Неизвестные герои Севера»
Музей-усадьба Г. В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Вход бесплатный
3 марта
14.00 - «Северный ветер бывает теплым»
Библиотека им. А. С. Пушкина
ул. Юности, 22
Вход по предварительной записи по тел. 264-36-80
15.00 - «Арктический рейс» (1933 г.)
КИЦ «Успенский»
ул. Лесная 55а/3
Вход бесплатный
5 марта
15.00 / «Над Арктикой» (1937 г.)
КИЦ «Успенский»
ул. Лесная 55а/3
Вход бесплатный.