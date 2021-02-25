Программа кинофестиваля «Путешествие по России» в Красноярске-2021: расписание, билеты

«На Северном полюсе» (1937). Фото: предоставлено "Енисей кино"

С 25 февраля по 5 марта 2021 в Красноярске пройдет первый зимний этап кинофестиваля «Путешествие по России»: программа «Русская Арктика и Антарктика». На больших экранах — премьерные и исторические знаковые документальные фильмы отечественных кинематографистов о суровых северных территориях и людях, посвятивших жизнь их освоению.

В программе фестиваля семь фильмов 1933-1937 годов о разных эпизодах освоения Севера: «Победитель льдов» (1935), «Два океана» (1933), «Челюскин. Герои Арктики» (1934), «На Северном полюсе» (1937), «Арктический рейс» (1933), «Поход «Садко» (1935), «Над Арктикой» (1937).

Операторы начала XX века запечатлели первые экспедиции к Северному полюсу, легендарные походы ледокола «Александр Сибиряков» через Арктику и ледореза «Ф. Литке» по Северному морскому пути, первые воздушные экспедиции и трансатлантические перелеты, дрейфующие исследовательские станции и многое другое.

Будет и фильм 2019 года «Северный ветер бывает теплым», о якутском отшельнике и философе-оленеводе Александре, который много лет живет один.

Еще одна большая премьера — новый фильм «Остров Буромского», рассказывающий о маленьком островке у берегов Антарктиды, где захоронены исследователи шестого континента.

Кстати, потомки одного из героев фильма — тракториста Ивана Хмары, который погиб во время первой советской антарктической экспедиции 21 января 1956 года — живут в селе Балахтон Красноярского края.

Показы фильмов фестиваля также пройдут более чем на 40 площадках Красноярского края — от Каратузского района на юге до заполярного Норильска.

Программа кинофестиваля в Красноярске

25 февраля

12.00 - «Северный ветер бывает теплым»

Краевая научная библиотека

ул. Карла Маркса, 114

Вход бесплатный.

15.00 - Открытие фестиваля – ПРЕМЬЕРА «Неизвестные герои Севера: Челюскин. Герои Арктики»

Дом дружбы народов Красноярского края

пр. Красноярский рабочий, 100в

Вход по пригласительным билетам. Количество мест ограничено!

18.00 - «Северный ветер бывает теплым»

Музей-усадьба Г. В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Вход бесплатный.

19.00 - «Северный ветер бывает теплым» – представляет режиссер Алексей Головков

Дом кино

пр. Мира, 88

Билеты 80 рублей.

26 февраля

14.00 - «Остров Буромского»

Музей-усадьба Г. В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Вход бесплатный.

15.00 - ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ «Когда тает снег», представляет режиссер Алексей Головков.

«Енисей кино»

ул. Пролетарская, 153

Вход по пригласительным билетам. Количество мест ограничено!

19.00 - «Остров Буромского», представляет режиссер Ольга Стефанова

Дом кино

пр. Мира, 88

Билеты 80 рублей.

27 февраля

11.00 - «Неизвестные герои Севера» (1933-1937)

Музей-усадьба Г. В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Вход бесплатный.

12.00 – «Остров Буромского»

Краевая научная библиотека»

ул. Карла Маркса, 114

Вход бесплатный.

28 февраля

12.00 - «Северный ветер бывает теплым»

Музей-усадьба Г. В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Вход бесплатный.

14.00 - «Остров Буромского»

Музей-усадьба Г. В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Вход бесплатный.

28 февраля – 4 марта

12.00 - Программа «Неизвестные герои Севера»

Краевая научная библиотека

ул. Карла Маркса, 114

Вход бесплатный

1-5 марта

15.00 - Программа «Неизвестные герои Севера»

«Енисей кино»

ул. Пролетарская, 153

Вход по пригласительным билетам. Количество мест ограничено!

2-5 марта

18.00 - Программа «Неизвестные герои Севера»

Музей-усадьба Г. В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Вход бесплатный

3 марта

14.00 - «Северный ветер бывает теплым»

Библиотека им. А. С. Пушкина

ул. Юности, 22

Вход по предварительной записи по тел. 264-36-80

15.00 - «Арктический рейс» (1933 г.)

КИЦ «Успенский»

ул. Лесная 55а/3

Вход бесплатный

5 марта

15.00 / «Над Арктикой» (1937 г.)

КИЦ «Успенский»

ул. Лесная 55а/3

Вход бесплатный.