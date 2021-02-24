Настроение - лыжи!

Александр Алешин

Идея фотоконкурса родилась просто. Во-первых, лыжи для сибиряков всегда были любимым видом зимнего досуга. Во-вторых, в этом году стартовал пятый, юбилейный сезон благотворительного проекта «На лыжи!». Он появился в 2016-м по инициативе основателя компании РУСАЛ и общественного деятеля Олега Дерипаски. Цель проекта - развитие лыжных гонок в Сибири и популяризация лыж как наиболее доступного спорта в нашей стране.

Честно говоря, задумывая фотоконкурс, мы не ожидали такой активности, хотя и очень надеялись. И вы не подвели! 420 фотографий выставили лыжники из городов и поселков края - Красноярска, Дивногорска, Березовки, Минусинска, Ачинска, Сосновоборска, Канска. Отдельная благодарность педагогам школ и детских садов. Вы выставили десятки фото, и теперь все знают, как и где в нашем крае проходят лыжные занятия.

Очень здорово, что на лыжные прогулки вы выходите всей семьей. Большое спасибо бабушкам и дедушкам. Многие маленькие участники фотоконкурса встали на лыжи, беря пример со старшего поколения.

Именно об этом нам написали родители абсолютной победительницы конкурса по количеству голосов на сайте Софьи Симановской: «Дочь с раннего возраста интересуется активными видами спорта, лыжи ей ближе всего. Равняется на дедушку и бабушку, а они стараются выходить на лыжную пробежку каждый день. Софье нравится не отставать от старших, хоть и с трудом, но она идет к новым достижениям».

Любит лыжи и еще один победитель конкурса - шестилетний Костя Кравцов из детского сада №7 Дивногорска. А помог ему… Дед Мороз!

- Под Новый год я написал Деду Морозу письмо о том, что очень хочу в подарок лыжи, - рассказывает Костя. - Моя мечта сбылась, и теперь я выхожу кататься на лыжах на стадион пятой школы каждый тёплый денёк.

Кстати, детский сад Константина стал победителем нашего конкурса в номинации «Самые активные». Веселая компания крошек на лыжах во главе с воспитателем покорила жюри.

Костя и Софья скоро догонят Сергея Юшкова. Парню - 10 лет, занимается в школьной секции по беговым лыжам «Юные лыжники Сибири».

- Тренера «ЮлСиба» зовут Горюнова Светлана Степановна, - говорит Сергей. - И я уже четыре года, с первого класса, с удовольствием хожу на тренировки. Самое важное достижение произошло в этом году, я занял первое место на краевых соревнованиях по беговым лыжам!

Сергей, поздравляем! Вы - большой молодец, привет родителям и Светлане Степановне!

Друзья, мы благодарим всех участников конкурса, ваши фотографии стали частью большой лыжной истории края. Сибиряки во все времена любили лыжи. Лучший зимний досуг, который дарит и радость, и удовольствие от преодоления себя, и главное, здоровье. «Настроение - лыжи» - так подписал свое фото участник конкурса Дмитрий Матвейчев. Лучше и не скажешь!

Победители краевого фотоконкурса «На лыжи!»

Выбор читателей - лидеры голосования и их голоса:

Софья Симановская, Ачинск - 348

Сергей Юшков, Красноярск - 347

Костя Кравцов, Дивногорск - 247

Алёна Блашенкова, Красноярск - 247

Вероника, Иван и Ксения Ивановы,

Ермолаево - 233.

Выбор организаторов - компания РУСАЛ:

Виктор Бакуров, Красноярск

Михаил Евдокимов, Красноярск

Наталья Крылова, Красноярск

Дмитрий Матвейчев, Красноярск

Алексей Черных, Красноярск

Выбор организаторов - «Комсомольская правда»:

Александр Алешин, Дивногорск

Варвара Демидова, с. Каратузское

Анна Кудрина, Красноярск

Гордей Крюков, Красноярск

Валерий Музыков, Красноярск

Специальные номинации:

«Ретрофото» - Альбина Овсянко, Красноярск

«За активное участие» -

детский сад №7, Дивногорск

Виктор Бакуров

Варвара Демидова

Анна Кудрина

Альбина Овсянко

Алена Блашенкова

Алексей Черных

Проект «На лыжи!»

Проект сегодня реализуется в 16 городах Сибири и Урала, в их числе Красноярск, Абакан, Ачинск, Саяногорск и другие.

Реализуют проект компания En+ Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России по инициативе основателя компании РУСАЛ и общественного деятеля Олега Дерипаски.

Проект - это не только массовые спортивные праздники для горожан всех возрастов под шутливым лозунгом «Бросай салат, вставай на лыжи!». Это еще и повышение профессиональной подготовки тренеров, поддержка лыжной сборной России и региональных сборных команд по лыжным гонкам, проведение соревнований среди спортсменов в возрастной категории 13-16 лет. Кстати, в 2021 году финал первенства пройдет в Хакасии, в поселке Вершина Теи.

Одно из ключевых направлений проекта «На лыжи!» - развитие лыжной инфраструктуры в регионах присутствия РУСАЛа, где строятся и модернизируются стадионы, базы и парки.

Для профессионалов и любителей лыжного спорта созданы группы в социальных сетях, где много полезной информации о лыжном спорте, тренировках, ближайших соревнованиях и где общаются более 150 000 человек.

Михаил Евдокимов

Матвейчев Дмитрий

Костя Кравцов

Иванова Вероника, Иван и Ксения

Детский сад №7, Дивногорск

Гордей Крюков

5 километров - за 16 минут

А каков ваш результат?

В этом году из-за ограничений пандемии красноярский спортивный фестиваль «На лыжи!» был не таким многолюдным, как обычно, но радости и побед меньше не стало. Мороз бежать не мешал, помогал!

Самые быстрые участники «Лыжни России» прошли трассу в 5 километров менее чем за 16 минут. Абсолютный победитель в мужском зачете - опытный лыжник Антон Шевченко, а первой в женском зачете стала Алина Шестакова. В награду - признание, медали и денежные призы от организаторов фестиваля - компании РУСАЛ.

Детский старт, несмотря на мороз, все же состоялся. Организаторы не устояли - не смогли отказать юному поколению лыжников. За смелость и любовь к лыжам - всем медали!

Основное событие - гонка на 1,5 км, была посвящена красноярским врачам, которые на протяжении 10 месяцев продолжают бороться за здоровье и жизни болеющих ковидом.

В празднике традиционно приняли участие именитые лыжники края - Ольга Медведцева, Николай Большаков, Владимир Мусиенко и Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края.

Слушайте лыжный марафон на радио «Комсомольская правда»

26 февраля на 107,1 FM. Начало в 8.00.

Классные гости и важные темы. Истории победителей фотоконкурса. Почему сибиряки так любят лыжи? Чем они полезны для здоровья? Где заниматься детям? Как распознать в ребенке будущего чемпиона? Как будет развиваться лыжный спорт и с чего начать, если вы только решились встать на лыжи. Вы же решились?

Софья Симановская

Сергей Юшков

Наталья Крылова