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Конкурсы и тесты

Настроение - лыжи!

Сегодня подводим итоги фотоконкурса «На лыжи!», организованного «Комсомольской правдой» и компанией РУСАЛ, и признаемся в любви к лыжам!
Майя ЕРШОВАМайя ЕРШОВА
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Александр Алешин

Александр Алешин

Идея фотоконкурса родилась просто. Во-первых, лыжи для сибиряков всегда были любимым видом зимнего досуга. Во-вторых, в этом году стартовал пятый, юбилейный сезон благотворительного проекта «На лыжи!». Он появился в 2016-м по инициативе основателя компании РУСАЛ и общественного деятеля Олега Дерипаски. Цель проекта - развитие лыжных гонок в Сибири и популяризация лыж как наиболее доступного спорта в нашей стране.

Честно говоря, задумывая фотоконкурс, мы не ожидали такой активности, хотя и очень надеялись. И вы не подвели! 420 фотографий выставили лыжники из городов и поселков края - Красноярска, Дивногорска, Березовки, Минусинска, Ачинска, Сосновоборска, Канска. Отдельная благодарность педагогам школ и детских садов. Вы выставили десятки фото, и теперь все знают, как и где в нашем крае проходят лыжные занятия.

Очень здорово, что на лыжные прогулки вы выходите всей семьей. Большое спасибо бабушкам и дедушкам. Многие маленькие участники фотоконкурса встали на лыжи, беря пример со старшего поколения.

Именно об этом нам написали родители абсолютной победительницы конкурса по количеству голосов на сайте Софьи Симановской: «Дочь с раннего возраста интересуется активными видами спорта, лыжи ей ближе всего. Равняется на дедушку и бабушку, а они стараются выходить на лыжную пробежку каждый день. Софье нравится не отставать от старших, хоть и с трудом, но она идет к новым достижениям».

Любит лыжи и еще один победитель конкурса - шестилетний Костя Кравцов из детского сада №7 Дивногорска. А помог ему… Дед Мороз!

- Под Новый год я написал Деду Морозу письмо о том, что очень хочу в подарок лыжи, - рассказывает Костя. - Моя мечта сбылась, и теперь я выхожу кататься на лыжах на стадион пятой школы каждый тёплый денёк.

Кстати, детский сад Константина стал победителем нашего конкурса в номинации «Самые активные». Веселая компания крошек на лыжах во главе с воспитателем покорила жюри.

Костя и Софья скоро догонят Сергея Юшкова. Парню - 10 лет, занимается в школьной секции по беговым лыжам «Юные лыжники Сибири».

- Тренера «ЮлСиба» зовут Горюнова Светлана Степановна, - говорит Сергей. - И я уже четыре года, с первого класса, с удовольствием хожу на тренировки. Самое важное достижение произошло в этом году, я занял первое место на краевых соревнованиях по беговым лыжам!

Сергей, поздравляем! Вы - большой молодец, привет родителям и Светлане Степановне!

Друзья, мы благодарим всех участников конкурса, ваши фотографии стали частью большой лыжной истории края. Сибиряки во все времена любили лыжи. Лучший зимний досуг, который дарит и радость, и удовольствие от преодоления себя, и главное, здоровье. «Настроение - лыжи» - так подписал свое фото участник конкурса Дмитрий Матвейчев. Лучше и не скажешь!

Победители краевого фотоконкурса «На лыжи!»

Выбор читателей - лидеры голосования и их голоса:

Софья Симановская, Ачинск - 348

Сергей Юшков, Красноярск - 347

Костя Кравцов, Дивногорск - 247

Алёна Блашенкова, Красноярск - 247

Вероника, Иван и Ксения Ивановы,

Ермолаево - 233.

Выбор организаторов - компания РУСАЛ:

Виктор Бакуров, Красноярск

Михаил Евдокимов, Красноярск

Наталья Крылова, Красноярск

Дмитрий Матвейчев, Красноярск

Алексей Черных, Красноярск

Выбор организаторов - «Комсомольская правда»:

Александр Алешин, Дивногорск

Варвара Демидова, с. Каратузское

Анна Кудрина, Красноярск

Гордей Крюков, Красноярск

Валерий Музыков, Красноярск

Специальные номинации:

«Ретрофото» - Альбина Овсянко, Красноярск

«За активное участие» -

детский сад №7, Дивногорск

Виктор Бакуров

Виктор Бакуров

Варвара Демидова

Варвара Демидова

Анна Кудрина

Анна Кудрина

Альбина Овсянко

Альбина Овсянко

Алена Блашенкова

Алена Блашенкова

Алексей Черных

Алексей Черных

Проект «На лыжи!»

Проект сегодня реализуется в 16 городах Сибири и Урала, в их числе Красноярск, Абакан, Ачинск, Саяногорск и другие.

Реализуют проект компания En+ Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России по инициативе основателя компании РУСАЛ и общественного деятеля Олега Дерипаски.

Проект - это не только массовые спортивные праздники для горожан всех возрастов под шутливым лозунгом «Бросай салат, вставай на лыжи!». Это еще и повышение профессиональной подготовки тренеров, поддержка лыжной сборной России и региональных сборных команд по лыжным гонкам, проведение соревнований среди спортсменов в возрастной категории 13-16 лет. Кстати, в 2021 году финал первенства пройдет в Хакасии, в поселке Вершина Теи.

Одно из ключевых направлений проекта «На лыжи!» - развитие лыжной инфраструктуры в регионах присутствия РУСАЛа, где строятся и модернизируются стадионы, базы и парки.

Для профессионалов и любителей лыжного спорта созданы группы в социальных сетях, где много полезной информации о лыжном спорте, тренировках, ближайших соревнованиях и где общаются более 150 000 человек.

Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов

Матвейчев Дмитрий

Матвейчев Дмитрий

Костя Кравцов

Костя Кравцов

Иванова Вероника, Иван и Ксения

Иванова Вероника, Иван и Ксения

Детский сад №7, Дивногорск

Детский сад №7, Дивногорск

Гордей Крюков

Гордей Крюков

5 километров - за 16 минут

А каков ваш результат?

В этом году из-за ограничений пандемии красноярский спортивный фестиваль «На лыжи!» был не таким многолюдным, как обычно, но радости и побед меньше не стало. Мороз бежать не мешал, помогал!

Самые быстрые участники «Лыжни России» прошли трассу в 5 километров менее чем за 16 минут. Абсолютный победитель в мужском зачете - опытный лыжник Антон Шевченко, а первой в женском зачете стала Алина Шестакова. В награду - признание, медали и денежные призы от организаторов фестиваля - компании РУСАЛ.

Детский старт, несмотря на мороз, все же состоялся. Организаторы не устояли - не смогли отказать юному поколению лыжников. За смелость и любовь к лыжам - всем медали!

Основное событие - гонка на 1,5 км, была посвящена красноярским врачам, которые на протяжении 10 месяцев продолжают бороться за здоровье и жизни болеющих ковидом.

В празднике традиционно приняли участие именитые лыжники края - Ольга Медведцева, Николай Большаков, Владимир Мусиенко и Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края.

Слушайте лыжный марафон на радио «Комсомольская правда»

26 февраля на 107,1 FM. Начало в 8.00.

Классные гости и важные темы. Истории победителей фотоконкурса. Почему сибиряки так любят лыжи? Чем они полезны для здоровья? Где заниматься детям? Как распознать в ребенке будущего чемпиона? Как будет развиваться лыжный спорт и с чего начать, если вы только решились встать на лыжи. Вы же решились?

Софья Симановская

Софья Симановская

Сергей Юшков

Сергей Юшков

Наталья Крылова

Наталья Крылова

Музыков Валерий

Музыков Валерий

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