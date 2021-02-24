Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 февраля 2021 года: общее количество заболевших доходит до 62 тысяч

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились новые данные по коронавирусу на 14.00 часов 24 февраля. По информации оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 61 915 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 172 случая заболевания. Темп прироста за сутки составили 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Так, в Красноярске показатель составил 43 случая, в Енисейске – 11, в Канске и Эвенкии - по 10 случаев, в Енисейском районе – 9.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9 430 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 876 человек, снято с медицинского наблюдения – 671. Проведено тестов на коронавирус всего 2 383 426, из них за последние сутки 3 287. Что касается выздоровевших – таких на сегодняшний день всего 57 175 человек, в том числе за минувшие сутки 175. Летальных исходов всего 2 743, за минувшие сутки – 12.

Данные по городу Железногорску (не входят в общую сводку): не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших за последние сутки тоже нет. В настоящее время на лечении находятся 88 человек. Всего в Железногорске 5 973 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 5 790 пациентов выздоровели, 95 скончались.