«Будьте внимательнее друг к другу»: в Якутске наградили девушку, нашедшую пропавшего ребенка

26-летняя Елена Яковлева оказалась просто случайным прохожим

В Якутске к награде МВД приставили неравнодушную женщину - Елену Яковлеву, которая помогла найти пропавшую третьеклассницу. Девочка больше 7 часов блуждала по улицам города в 40-градусный мороз.

Ребенок пропал в начале февраля нынешнего года. Девочка закончила учиться в школе, села в маршрутный автобус, но до дома так и не доехала. После того, как Стася перестала выходить на связь, а её телефон стал недоступен, родители школьницы обратились в полицию. Выяснилось, что семья переехала в Якутск только прошлым летом, поэтому девочка может потеряться в городе, - так и случилось, она уехала на автобусе в другой район и растерялась, а попросить помощи стеснялась.

Фотография пропавшей девочки попала во все рассылки Якутска

Кроме полицейских на поиски также вышли и местные волонтеры. Приметы и данные Стаси были немедленно размещены в соцсетях, мессенджерах и в городских СМИ. В такую погоду любое промедление в поисках могло обернуться трагедией.

Массовая рассылка сообщения о пропавшем ребенке дала свои плоды. Елена просматривала соцсети и увидела пост поисковиков. Через некоторое время она обратила внимание, что мимо её машины прошла девочка, чьи приметы совпадают с указанными в соцсетях.

- Я возвращалась домой после работы на машине. Пока дядя был в магазине, покупая продукты, просматривала соцсети, прочитала в мессенджере сообщение, что потерялась девочка. И вдруг мимо машины прошла школьница со схожими приметами: розовый рюкзак, бордовая курточка. Когда мы поехали, я позвонила по номеру, который был указан в сообщении, на звонок ответила мать девочки и сказала, что она еще не нашлась,- рассказывает спасительница.

После звонка девушка остановила машину и помчалась искать школьницу. Ребенок быстро нашелся – благо уехали недалеко.

- На мой вопрос: «Ты Стася?», девочка расплакалась. Мы с дядей посадили её в салон и сообщили маме, что Стася нашлась. Вскоре приехала мама девочки с волонтерами и полицией, и забрала её. Я рада, что эта история закончилась хорошо. Будьте внимательнее друг другу, - делится подробностями истории Елена Яковлева.

Министр внутренних дел по Республике Саха, генерал-майор полиции Владимир Прокопенко, вручивший жительнице почетную грамоту и памятный знак МВД, выразил Елене слова благодарности за активную гражданскую позицию, неравнодушие и бдительность, а также отметил, что подобные поступки должны быть примером для всех граждан.