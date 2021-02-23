Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 февраля 2021 года: от инфекции избавилось 57 000 пациентов

Погибло 11 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 23 февраля. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 61 743 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 173 новых случаев. Темп прироста составил 0,3%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 41, в поселке Тура - 26, в Ачинске 15 новых пациентов.

Данные Роспотребнадзора

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 9225 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 882, снято 601. Проведено тестов на коронавирус всего 2 380 139, из них за последние сутки 1 542.

Число погибших за последние 24 часа - 11 человек. Общее число смертей - 2731 случай.

Всего смогли избавиться от инфекции 57 000 пациентов, в том числе за минувшие сутки 170.