В жуткой аварии на трассе Канск - Абан - Богучаны пострадали девять человек, погиб один Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

В жуткой аварии на 186-м километре трассы Канск - Абан - Богучаны пострадали девять человек, погиб один. По предварительной информации, происшествие случилось в ночь на 22 февраля в Богучанском районе. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, столкнулись легковой автомобиль Honda Orthia и микроавтобус Toyota Hiace, двигавшиеся во навстречу друг другу. В салоне последнего находились 10 человек.

У микроавтобуса практически не было передней части Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

Прибывшие на место аварии автоинспекторы увидели раскуроченные машины. У «легковушки» практически был снесен бок и перед, микроавтобус стоял на дороге без передней части. К слову, пользователи соцсети называют этот участок «дорогой смерти». Комментаторы сообщают, что превышение скорости стало практически нормой среди автолюбителей.

Водитель легкового авто 37-летний местный житель, скончался на месте происшествия. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности. Также за помощью обратились девять пассажиров микроавтобуса. Из них четырех доставили в больницу.

Микроавтобус столкнулся с легковым авто Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, микроавтобус принадлежал индивидуальному предпринимателю. У него есть лицензия на оказание услуг по перевозке пассажиров. На данный момент уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Причину происшествия установят в ходе расследования.