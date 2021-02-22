Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 22 февраля 2021 года: за сутки 175 новых случаев заражения Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные о коронавирусе на утро 22 февраля 2021 года в Красноярске и крае выглядят следующим образом: зарегистрировано всего 61 395 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 175 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста