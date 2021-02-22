Коммунальные платежи опять выросли: Новые люди выяснили, почему красноярцы так много платят за ЖКХ

Активисты местного отделения партии «Новые люди» проводят масштабное исследование - замеряют температуру зданий. В Красноярске уже оценили энергоэффективность жилых домов, школ, поликлиник, панельных и кирпичных домов, как прошедших капитальный ремонт, так и пока не отремонтированных.В Красноярске морозно. А накануне к снегопаду, который поставил город в огромные пробки, добавилась метель. Но активисты и неравнодушные горожане не побоялись погодных условий и дорожного коллапса. И, вооружившись тепловизорами, измерили температуру зданий.Обогреваем воздух на улицеСегодня проверку на энергоэффективность проходили дома в микрорайоне «Северный». Один дом на улице 9 мая – 1995 года постройки, второй – на Петра Ломако – 2014 года. Замеры проводятся на месте и выглядит все очень показательно. Термограмма действительно демонстрирует утечку тепла. В первом случае показания тепловизора остановились на 13 градусах, во втором – на 17-ти. И это - при температуре воздуха на улице – 24. Это означает, что тепло уходит из домов и, по факту, жильцы отапливают воздух вокруг своего дома.- Видите, что показывает прибор? Это здание отапливает улицу, - объясняет Евгений Гореленков, руководитель регионального отделения партии «Новые люди». - Ежегодный скачок цен на коммунальные услуги всегда чем-то оправдывают. Инфляцией, увеличением расходов за свет, газ, тепло, постоянным ремонтом устаревшей инфраструктуры. На самом деле в квитанции «зашиты» и непродуманность зданий, и небрежность коммунальщиков. Очень много панельных домов, из которых наши деньги утекают в прямом смысле вместе с воздухом. Люди фактически оплачивают обогрев улиц. Межпанельные швы, некачественно установленные окна и двери, изношенная теплоизоляция на трубах отопления – всё это приводит к большим энергопотерям. А люди за все это платят из своего кармана по квитанциям ЖКХ.Молодые люди с тепловизорами привлекли внимание местных жителей. Елена Толстикова, жительница дома № 58 «а» на улице 9 мая, была очень удивлена тем, что их дом теряет столько тепла.- Платежи за ЖКХ растут бешеными темпами, - рассказывает Елена Ивановна. - Буквально в январе мы все получили платежки с какими-то астрономическими суммами. Но в управляющей компании такой скачок объясняют очень морозной зимой и переходом на другую систему оплаты за тепло. А оказывается, это тепло уходит на улицу, и мы его оплачиваем! Если бы нам рассказали, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, я уверена, что все соседи бы объединились! Никто бы не отказался снизить свои платежи.Денег на всех не хватитВ России с 2014 года всем собственникам многоквартирных домов приходят счета с графой «капремонт». Согласно Жилищному кодексу, каждый может выбрать один из двух способов, как распоряжаться собранными средствами. Чаще всего жители ежемесячно перечисляют деньги региональному оператору - в общий котел. А потом ждут своей очереди. Второй вариант - создание спецсчета в банке для своего дома. В домах устанавливаются дорогостоящие автоматические узлы управления, которые позволяют регулировать значения батарей в квартирах в зависимости от погодных условий.Но все эксперты сходятся в одном - бюджетных денег на все дома не хватит. В партии «Новые люди» в своей программе по энергоэффективности предлагают кардинально изменить политику в ЖКХ, которая позволит уменьшить платежи за «коммуналку» в среднем на 25%. Снизить плату за коммунальные услуги поможет комплекс мер: кредитование под платежи на капитальный ремонт, введение дифференцированного налога на жилье в зависимости от класса энергоэффективности и стандартизация проектов в энергосервисе.Экономишь – плати меньшеС 2016 года, согласно приказу Минстроя РФ, каждой новостройке присваивается определенный класс энергоэффективности. F — это низкий класс, а самый высокий А++. Возводить новые строения с классом энергоэффективности ниже B+ запрещено законом. Партия «Новые люди» предлагает внедрить дифференцированный налог в зависимости от класса энергоэффективности - чем выше класс дома, тем ниже ставка по налогу. Если класс А++, то и кадастровая стоимость будет отличаться от домов с другим уровнем. Таким образом, люди финансово будут заинтересованы приобретать недвижимость с качественным энергосервисом или доводить старые дома до этого уровня благодаря капитальному ремонту.По мнению активистов партии, забота об энергоэффективности зданий должна быть частью государственной политики. Жители Красноярска с этим согласны, ведь за последние годы стоимость ЖКХ выросла в среднем не менее чем в 3 раза. А основная графа в платежках – это тепло. Поэтому всем стоит задуматься, нужно ли платить за обогрев улицы или все же стоит подойти к вопросу энергоэффективности зданий с умом, начав экономить - и деньги жильцов, и энергоресурсы, которые, как известно, исчерпаемы.КонкретноВ 2017 году в 35 домах в 8 регионах России впервые провели энергоэффективный капремонт с государственной поддержкой. Анализ показал: платежи жителей в среднем снизились на 25 %.Прямая речьПредседатель комитета по ЖКХ партии «Новые люди», доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин:- Учитывая достаточно продолжительное падение доходов граждан, которое сделало людей максимально чувствительными к любым изменениям цен за ЖКУ, партия «Новые люди» разработала комплексную программу повышения энергоэффективности жилых зданий, которая позволит снизить потребление коммунальных ресурсов и сэкономить на платежах за ЖКУ. По нашим предварительным оценкам, экономия в зависимости от состояния инфраструктуры может достигать до 20-25%.Для этого необходимо развивать механизм долгосрочного кредитования капитального ремонта, когда без увеличения платы и продолжительного ожидания накопления всей нужной суммы для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, перешедшего на спецсчет, может быть привлечен кредит и проведен ремонт здесь и сейчас. Обязанность внесения платы за капремонт установлена государством, поэтому такое кредитование может считаться для банков практически безрисковым.