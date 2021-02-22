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Общество

Коммунальные платежи опять выросли: Новые люди выяснили, почему красноярцы так много платят за ЖКХ

Активисты проводят масштабное исследование
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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