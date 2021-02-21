Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 февраля 2021 года: за сутки скончались 12 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленные данные о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 21 февраля выглядят следующим образом. По данным оперативного штаба всего зарегистрировано 61 395 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 175 случаев. Темп прироста за сутки составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске – 48 новых заболевших (всего с начала пандемии – 19 643). В Минусинске – 14 случаев (всего 2 028). В Балахтинском районе – 8 (517), в Березовском районе – 7 (1 140), Ачинске – 7 (3 780).

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 693 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 911 человек, снято с медицинского наблюдения – 667. Проведено тестов на коронавирус всего 2 373 635, из них за последние сутки 5 824. Выздоровевших – за сутки 172, всего 56 665. Количество летальных исходов – 12, всего 2 707.

И данные по закрытым городам. В Зеленогорске количество заболевших не изменилось, всего 3 902. Выздоровели 14 человека, всего 3 815. И количество умерших не изменилось – 48. Обновленных данных по Железногорску нет.