Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 февраля 2021 года: 180 заболели и 180 выздоровели

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 февраля 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Данные о коронавирусе на утро 21 февраля 2021 года в Красноярске и крае выглядят следующим образом: зарегистрировано всего 61 220 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 180 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Но в эту сводку не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 449 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 893 человека, снято с медицинского наблюдения – 697. Проведено тестов на коронавирус всего 2367811, из них за последние сутки 6458. Количество выздоровевших всего 56 493 человек, в том числе за минувшие сутки 180. Летальных исходов по причине коронавируса всего 2 695, за сутки 11 человек.

Зеленогорск на утро 21 февраля: всего случаев заболевания – 3902, в том числе за последние сутки 4. Выздоровели всего 3801, в том числе за последние сутки 48. И количество умерших – 48. Железногорск: данных на утро 21 февраля нет.