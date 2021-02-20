20 февраля в Москве был подписан пакет документов о социально-экономическом развитии города Норильска. Свои подписи под четырехсторонним соглашением поставили от лица Правительства РФ – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава города Норильска Дмитрий Карасев и президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.Подготовка к этому событию длилась несколько месяцев. Стороны неоднократно обсуждали первоочередные планы и задачи реновации Северного города, объемы предполагаемых вложений. Проанализировали и результаты предшествующего десятилетнего соглашения, заключенного в 2010 году, которое компания успешно выполнила.Первый документ – четырехстороннее соглашение о сотрудничестве – определяет совместную работу сторон на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Задачи, которые в нем отражены:- реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города;- строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды;- переселение граждан из Норильска и Дудинки в районы с благоприятными условиями проживания.Объем финансирования составляет 120,1 миллиарда рублей. Доли каждой из сторон: 14,8 миллиардов рублей – консолидированный бюджет Красноярского края, 24 миллиарда – федеральный бюджет. И основную часть расходов берет на себя градообразующее предприятие «Норикель» - он готов инвестировать 81,3 миллиарда рублей.Второй подписанный документ предусматривает совместную подготовку Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до2035 года.- Участие нашей компании в новом соглашении более активно, чем в предыдущем. И доля финансирования, которую выделила компания в размере более 80 миллиардов рублей, определена в дополнение к тем обязательствам, которые компания выполняет в регионах своего присутствия. Взаимодействуя с краем и с городом, мы рассчитываем, что, хотя программа предусматривает перспективу до 2035 года, мы сможет показать вполне конкретные результаты, которые норильчане почувствуют, уже к 2024 году, - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.К слову, компания не намерена ограничиваться указанной в соглашении суммой инвестиций. Еще до подписания соглашения, не теряя времени, «Норникель» в одностороннем порядке выделил 1,85 миллиардов рублей на проектирования реновации жилья.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков оценивает произошедшее событие как «очень бизнесовый подход», то есть построенный на принципах государственно-частного партнерства. Сегодня это одна из эффективных моделей обновления и повышения качества жизни российских городов, и арктических в том числе. Все мероприятия программы будут внесены в специализированную электронную систему, которая поможет отслеживать пошаговое их исполнение.Что означает четырехстороннее соглашение для Красноярского края, прокомментировал глава региона Александр Усс. Он выразил желание сделать Норильск столицей российской Арктики к 2035 году, а по возможности и раньше:- Норильск – это город нашей общей ответственности. То, о чем мы сегодня договорились, дает старт для совместного решения первоочередных проблем, о которых говорят сами жители Норильска. Это экология, коммунальное хозяйство, состояние жилого фонда. Мы продолжим проработку комплексного плана социально-экономического развития города с перспективой на 15 лет.Добавим, что для Дмитрия Карасева нынешнее соглашение – первый серьезный документ, который он подписывает в качестве новоизбранного главы города Норильска. Для него, как для градоначальника, первостепенная задача – повысить качество жизни населения.- Впереди нас ждут продуктивные годы работы. Реализация мероприятий Комплексного плана станет ярким примером государственно-частного партнерства в целях решения задач, поставленных в Указе Президента России «Об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.