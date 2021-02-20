Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 февраля 2021 года: 11 пациентов скончалось от инфекции

Количество заболевших медленно, но уменьшается Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 20 февраля. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 61 220 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 180 новых случаев. Темп прироста составил 0,3%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 4, в Назарово и Енисейске по 10 заражений.

Данные из Оперштаба

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 8449 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 893, снято 697. Проведено тестов на коронавирус всего 2 367 811, из них за последние сутки 6 458.

Всего смогли избавиться от инфекции 56 493 пациентов, в том числе за минувшие сутки 180. Число погибших за последние 24 часа - 11 человек. Общее число смертей - 2695 случаев.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 2 жителя смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 79 железногорцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5958 случаев заражения коронавирусом. Из них 5784 человека выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 4 случая заболевания, а общее количество – 3 902. Выздоровевших - 2 человека, на лечении находятся 79 человек. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 47. На самоизоляции находятся 88 жителей.