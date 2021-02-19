Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 февраля 2021 года: за сутки 179 новых случаев заражения Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние данные о коронавирусе в Красноярске и крае на утро пятницы 19 февраля 2021 года: всего 60 868 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 179 случаев. Темп прироста составил 0,3 %.

Под медицинским наблюдением на дому остается 8114 контактных человек, в том числе за последние сутки под наблюдение врачей взяли 465 жителей региона, сняли с наблюдения – 733 человека. С начала пандемии сделали в общей сложности 2 355 862 исследований, из них за последние сутки 6 743. Общее количество выздоровевших 56 125 человек, скончавшихся 2 670, за сутки скончались 12 человек.

По статистике регионального Роспотребнадзора, больше всего заболевших за минувшие стуки в Красноярске - 46. На втором месте по числу выявленных случаев Ачинск, где выявили 12 случаев заражения, на третьем Канск, где заразились 10 человек.