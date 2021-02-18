Мужские удовольствия. На диване?...

Сильнейшее регбийное дерби в стране. Прославленная команда по хоккею с мячом. А еще турнир по борьбе имени Ивана Ярыгина, который долгие годы проходил в нашем городе. Красноярск город, где спортивных знатоков больше, чем любителей.«МАТЧ!Премьер»Футбол - наше все. И мировой чемпионат подтвердил эту истину. Смотреть самые актуальные матчи мировых и европейских турниров лучше всего на «Матч!Премьер». Все значимые чемпионаты - тут. Сам канал себя позиционирует как премиальный канал о российском футболе. Но футбол - не только спорт, это - философия. Помимо самих турниров канал показывает переклички между матчами, идущими в одно время, эксклюзивные выпуски профутбольных программ, студийную аналитику, специальные репортажи и фильмы.Еще больше каналов о футболеБолельщики, которым «футбольных сливок» «с МАТЧ!Премьер» недостаточно, могут подключить специальные «футбольные» каналы семейства МАТЧ! Они так и называются «Матч!Футбол1», «Матч!Футбол2» и «Матч!Футбол3». Но зачем так много футбольных каналов? Потому что футбола в мире немало. Если по всей Европе идут нацчемпионаты - отчеты на одном канале не поместятся - проще разнести по разным. Ну и вообще - футбола много не бывает.«М-1 Глобал»Но есть и те, для кого в футболе драйва не хватает. Они могут переключиться на «М-1 Глобал»: канал одноименного промоутерского клуба, а де-факто - русской школы смешанных единоборств, откуда вышли братья Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Роман Зенцов, Амар Сулоев и многие другие. Все матчи ММА, проходящие под эгидой «М-1 Глобал» - на канале. Лучшие бойцы мира во всех весовых категориях. Смешанные единоборства - вовсе не бои без правил. Это бои по всем правилам всех боевых искусств.«БОКС ТВ»Более консервативным любителям рукопашных поединков наверняка понравится этот канал. Тут больше всего бокса, но есть и другие боевые турниры. При этом канал транслирует не только бои, но и обсуждения как турниров и поединков, так и трендов современной борьбы.«КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ HD»Как жить в Сибири и не любить хоккей? И если сами не играете, то наверняка с удовольствием посмотрите на великолепные шестерки, гоняющие с клюшками по сияющему льду. Канал «КХЛ» и в стандартном формате, и в формате высокой четкости показывает все матчи регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина в прямом эфире, а также игры МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ и их повторы. Но создатели не ограничиваются только трансляциями состязаний. История хоккея, новости и события в КХЛ, передачи о звёздах российского и мирового хоккея - все на каналах КХЛ круглые сутки.«Авто Плюс HD»Канал для автолюбителей. Тесты и тюнинг. Новости мирового автопрома и обзоры новинок авторынка. Комментарии экспертов по техническим вопросам и по вопросам безопасности, управления автомобилем, дизайна, выбору подержанных автомобилей. История автолегенд: Pontiac и Hammer, ЛуАЗ и «Ока», SAAB и Rover. Отдельные программы канала посвящены спорткарам и большегрузам.КОНКРЕТНОВсе каналы доступны для подписчиков Спутникового ТВ МТС в основных или в дополнительных пакетах.Узнать условия подключения можно на сайте sputnik.mts.ru, по телефону 8 800 250 0890 или в розничных магазинах оператора.