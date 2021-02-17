Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 февраля 2021 года: за сутки выписали 200 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 17 февраля. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 60 689 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 188 случаев. Темп прироста составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В эту сводку не входит информация по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску, о них – ниже.

В крае под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 382 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 470, снято с медицинского наблюдения – 481. Проведено тестов на коронавирус всего 2 349 119, из них за последние сутки 5 524.

Количество выздоровевши