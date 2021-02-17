Приангарский лесоперерабатывающий комплекс не смог остаться в стороне от недавней трагедии, потрясшей весь регион. Руководство предприятия приняло решение оказать материальную помощь близким погибших при пожаре на улице Калинина – семьям трех пожарных и сотрудника склада было перечислено в общей сложности полмиллиона рублей.Напомним, 3 февраля в Красноярске на складе автомобильных запчастей на улице Калинина начался пожар. После сообщения очевидцев, что в горящем здании могли остаться люди, на поиски отправились пять звеньев газодымозащитной службы. Из-за внезапного усиления пламени у здания рухнула крыша. Одно звено не вернулось обратно. Погибли сотрудники 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по краю – старшие прапорщики внутренней службы Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев, сержант внутренней службы Максим Рябцев.Погибших при тушении пожара похоронили на Аллее Славы на кладбище Бадалык. За проявленный героизм при исполнении служебного долга указом президента Алексей Пузырев, Анатолий Жалнерчик и Максим Рябцев награждены посмертно орденами Мужества.