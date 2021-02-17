Коронавирус Covid-19 17 февраля 2021 4:40

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 17 февраля 2021 года: уже 16,5 тысяч заболевших

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске и крае на 17 февраля