Погода в Красноярске: 18 февраля ожидается резкое похолодание до -18 градусов

Днем ожидается обильный снегопад Фото: Мария ЛЕНЦ

Температурные качели вновь вернулись в Красноярск. Жителей города сегодня ожидает понижение температуры аж до -18 градусов. Но более сильные морозы придут только поздно вечером.

В течение дня температура воздуха прогнозируется от -8 до -12 градусов. К вечеру столбик термометра продолжит опускаться, но его предел составит -18. Ночью температура будет держаться в этом пределе.

Солнышко к красноярцам не выглянет, небо будет затянуто облаками. Вновь ожидается обильный снегопад. По прогнозам синоптиков, за 17 и 18 февраля должна выпасть месячная норма снега. Порывистый ветер утихнет, скорость спадет до 4-9 м/с. За городом ожидается более сильный ветер и метель. Среднесибирское УГМС напоминает красноярцам, что в горных районах сохраняется опасность схода лавины, поэтому жителям города стоит по возможности воздержаться от поездок и прогулок на природе.

Подтаявший снег на дорогах, из-за вчерашнего тепла, сегодня активно замерзает и образуется гололед. Пешеходам и водителям стоит быть повнимательнее, также рассчитывать время на дорогу с запасом. Читатели жалуются на серьезные пробки с самого утра и битком забитые автобусы, которые, как и накануне, ходят гораздо реже обычного.

ГИБДД предупреждает, что на дорогах при таких условиях нужно неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.