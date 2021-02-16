Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 февраля 2021 года: уровень заболеваемости идет на спад

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе на территории Красноярска и края. По данным оперативного штаба на 14 часов 16 февраля зарегистрирован всего 60 501 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 195 случаев заболевания. Снижение налицо, темп прироста за сутки упали до отметки 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Набольший прирост в Красноярске – 50 человек (всего 19 422), в Ачинске – 24 (3 743), в Минусинске и Курагинском районе – по 11 случаев (1 982 и 970 соответственно).

Количество выздоровевших составляет: всего – 55 755 человек, за сутки – 200. Летальных исходов: всего – 2 645, за сутки 12. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 393 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 487, снято 421. Проведено тестов на коронавирус всего 2 343 595, из них за последние сутки 990.

Данные по закрытым городам. В Зеленогорске ситуация улучшается – новых случаев заражения не зафиксировано, а всего их 3 874. Выздоровели 5 человек, всего 3 587. И количество летальных исходов не меняется – 47. На самоизоляции 146.

В Железногорске зарегистрированы 4 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело от этой болезни 9 жителей ЗАТО. На лечении находятся 76. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрирован 5 931 случай заражения коронавирусом. Из них 5 760 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.