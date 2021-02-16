10 лет назад 14 февраля в мире появился новый праздник – День дарения книг. «Комсомольская правда» присоединилась к нему в 2017 году по инициативе генерального директора компании «В-Сибпромтранс» Геннадия Семеновича Лапунова – большого поклонника чтения и печатной книги.В этом году красноярской акции «День дарения книг» исполняется 5 лет, и мы решили сделать ее особенной, провести в городах края и подарить рекордное количество книг – 320! ИД «Комсомольская правда» выпускает книги самых разных жанров и для разной аудитории, поэтому с подарками проблем нет.Маршрут акции серьезный – три города - Назарово, Ачинск, Лесосибирск, 9 адресов: семейные и молодежные центры, школы, детские дома и дома ребенка. Акцент на социальность. При составлении маршрута Геннадий Семенович просит учитывать две вещи: мы везем книги туда, где их будут читать с удовольствием, и тем, кто в силу разных обстоятельств не может купить их самостоятельно.НАЗАРОВОЗдесь, в уютном молодежном центре «Бригантина», нас уже ждут. Молодежи мы привезли публицистику о становлении и развитии мировых компаний, лидерстве и здоровом образе жизни, малышам из детского дома – книги о любимых героях, сказки, журналы с играми, подросткам – русскую классику. Сюрприз педагогическому коллективу – книга «Монтессори. Самый полный курс для развития самостоятельного и любознательного ребенка».- Мы вам очень благодарны, - говорит Галина Козлова, директор детского дома. - Книги по школьной программе всегда нужны, а еще недавно мы открыли комнату Монтессори, поэтому и подарок ваш педагогам очень пригодится.- Назарово – читающий город, - говорит заместитель главы города Наталья Куклина. - Нашему городу исполняется 60 лет, будет много хороших историй: к концу года откроется обновленная библиотека, поэтому ждем в гости, и спасибо за такое внимание!Кстати, для каждой точки маршрута у нас есть и примечательная книга – с подписью Геннадия Семеновича, а на словах передаем пожелание «любить и читать книги!».- Самое главное в сегодняшнем дне, что дети счастливы и рады книгам! – улыбается, и даже под маской эту улыбку не скроешь, участница акции Елена Панькова, работник Назаровского филиала компании «В-Сибпромтранс».АЧИНСКВ Ачинске мы проводим почти целый день. И все равно времени в обрез, и на вопрос: «Даже чаю не попьете?» - отвечаем: «В следующий раз…»Чай для нашей команды готов везде. Благодарим, просим извинить, торопимся. Но в одном месте отказать не в силах. Домашние вафли и муравейник своими руками для нас приготовили девочки Ачинского центра семьи. Их родителям давно не до воспитания. Дети живут в центре, пока решается их судьба. Что дальше: детский дом или случится чудо – будет новая, хорошая семья.В центре есть дети, которые только учат буквы, хотя по возрасту давно читать положено. Вместо мамы и папы первые книги им прочтут воспитатели...Уже уходя, слышим, как маленькая черноглазая Карина разглядывает «Фиксиков» и «Лунтиков»:- А я знаю, кто это. Почитаем?В детском доме Ачинска нас встречают директор, библиотекарь и улыбчивая пятиклассница Настя вместе с друзьями.- Ого, какие книги, все новенькие!- Смотри, это же «Три богатыря».- Ой, они даже с наклейками!- Я очень люблю книги, - улыбается Настя. – Часто прихожу в библиотеку, все рассматриваю. Спасибо что приехали, спасибо за подарки, а вот – наш.Настя вручает директору «КП» Але Истрати вышитую бисером картину – кораблик на морских волнах.- У ваших книг обязательно будут читатели, - говорит директор Ачинского детского дома Вера Антропова. – Мы воспитываем у детей любовь к чтению, к книге как источнику информации и знаний. Часто делаем тематические выставки.Наш следующий адрес – знаменитая художественная школа Ачинска им. А.В. Знака. Сюда мы привезли в подарок от Геннадия Семеновича Лапунова 44 альбома серии «Лучшие современные художники».Первое, что видим в школе, – шкаф с «Великими художниками» - одной из самых популярных серий «Комсомолки». Ура, значит, здесь наши издания ждут.- Еще как ждут, - нас встречают директор школы Елена Андреева и заведующая учебной частью Галина Шаповал. – Мы счастливы получить эти альбомы, в нашей школе семилетнее академическое образование, и такая коллекция просто необходима.Идем в класс, преподаватель с удовольствием прерывает урок, и вот полчаса «творческого беспорядка»: хохочем, болтаем, обсуждаем любимых художников, листаем книги.Подростки в восторге! Очевидно, что знакомство с нашими книгами будет долгим и плодотворным. Тот случай, когда в одном лице мы получаем и читателя, и художника.Мы едем дальше. В центре дополнительного образования детей «Планета талантов» нас уже ждет глава Ачинска Алексей Токарев и тоже с подарками – книгами. Он с удовольствием откликнулся на предложение стать участником акции, поблагодарил за внимание к Ачинску, а на вопрос, что лично для него значат книги, ответил так:- Для меня книга – это, прежде всего, возможность развиваться. Ни один гаджет, даже самый умный, не способен заменить интересную и познавательную книгу. Убеждён, что читать надо много, в том числе и то, что задают в школе. Это учит не только усваивать нужную информацию, но и развивает воображение, учит логике и позволяет разбираться в чувствах и мыслях людей.На этой точке маршрута сразу несколько адресатов акции, и все книги – «в точку».Альбом «Главные документы Великой Отечественной войны» торжественно вручаем музею боевой славы школы №8. Музею 45 лет, здесь воспитывают поколения, которые будут беречь историческую память о бессмертном подвиге русского народа. Для школьников эта уникальная книга – бесценный подарок.Самые маленькие участники «Дня дарения книг – 2021» – малыши из Ачинского дом ребенка. Им азбуки, красочные книги с большими картинками – будем растить читателей с пеленок!Особый подарок – детскому технопарку «Кванториум». 2021-й объявлен годом науки и техники, поэтому будущим инженерам и ученым – полную коллекцию из 30 томов «Великие умы».- Помните крылатую фразу «Книга – это лучший подарок?», - обратилась к аудитории работник Ачинского филиала компании «В-Сибпромтранс» Ольга Галкина.- Очень хочется, чтобы молодое поколение по-новому взглянуло на книги, чтобы их в вашей жизни было много, чтобы они помогли вам стать образованными и талантливыми людьми.ЛЕСОСИБИРСКОчень искренней получилась книжная встреча в Лесосибирске. Участник акции, работник Лесосибирского филиала компании «В-Сибпромтранс» Людмила Брайнис, со своим коллегой главным инженером Алексеем Стецько привезли подарки для центра семьи и детского дома.- И педагоги, и дети были очень рады, - делится эмоциями Людмила Брайнис. – Не хотели уходить из библиотеки, рассматривали книги, листали, гладили. Дети такие трогательные, отзывчивые - передали в подарок Геннадию Семеновичу рисунок снегиря - яркий, жизнерадостный.Может, детские улыбки и рисунки, а может, красочные книги превратили эту историю в разговор о добре. О том, как оно случается, отзывается и возвращается.- Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и ощутимая поддержка детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, - благодарит компанию и лично Геннадия Семеновича Лапунова Мария Темботова, директор Лесосибирского детского дома. - Добрые дела не остаются незамеченными, они как маяки светят тем, кто ждем помощи. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а радость и надежду.Это очень ценные и правильные слова. Однажды, беседуя с нами, Геннадий Семенович сказал, что книги для него синоним добра, а еще друзья и учителя. И только читая книги, можно вырасти хорошим, добрым человеком.Еще больше фото смотрите здесь.