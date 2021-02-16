Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 февраля 2021 года: за сутки выписали 300 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 16 февраля 2021 в Красноярском крае зарегистрировано всего 60 306 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 203 случая. Темп прироста за сутки составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 327 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 578, а снято с наблюдения 305 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 342 605, из них за последние сутки 2 326. Также за минувшие сутки были выписаны 300 выписавшихся пациентов, а всего их 55 555 человек. И количество летальных исходов – 15 новых, 2 633 – всего с начала пандемии.

Информация по закрытым городам. В Железногорске не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки и ни одного пациента не выписано. На лечении 81 человек. Всего в Железногорске 5 927 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5751 пациент выздоровел, 95 скончались.

В Зеленогорске 10 новых заболевших за сутки, а всего 3 874. Выздоровели 10, всего 3 582 человек. И количество летальных исходов не изменилось – 47. На самоизоляции 179 человек.