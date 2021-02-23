В Манском районе Красноярского края группа ученых из Иркутска и Германии сделала новое открытие. В водах пещерного озера “Большая Орешная” и субстанции “лунное молоко” исследователи обнаружили штаммы актинобактерий (микроорганизмы, вырабатывающие антибиотики натурального происхождения - прим. ред.). Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Манского района Артём Черных.- Согласно полученной от специалистов информации, ранее неизвестные микроорганизмы вырабатывают более 120 соединений, 100 из которых до этого времени еще не были изучены. По данным наблюдений, выделяемые актинобактериями вещества угнетают процессы жизнедеятельности грибов и бактерий, препятствуя их росту и размножению, - отмечает руководитель Манского района.Новые вещества уже даже успели протестировать. Ведущий специалист НИИ биологии Иркутского государственного университета Денис Аксенов-Грибанов заявил, что обнаруженные антиботики отлично справились с кишечной палочкой и грибковыми заболеваниями, передающиеся половым путём.Найденные бактерии, по мнению специалистов, очень важны. Ведь многие современные микроорганизмы умеют противостоять существующим антибиотикам, поэтому с ними становится бороться всё сложнее и сложнее.- Специалисты планируют продолжить углубленное исследование нового «источника» антибиотиков. Возможно, именно в Манском районе находится эффективное лекарство от коронавируса, отмечает Артём Черных