«Резкое повышение температуры и сильный гололед»: в Красноярск пришло аномальное тепло

В течение двух дней город накроет мокрым снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

Аномальная погода пришла на этой неделе в Красноярск. Сегодня, 16 февраля, воздух прогрелся до +2 градусов тепла. Завтра температура немного понизится, ожидается 0 градусов, а к вечеру в город вернутся привычные низкие показатели термометра до -7. Тем не менее, общая погодная картина выбивается из климатической нормы для нашего региона.

В течение двух дней периодически будет выпадать мокрый снег. Из-за внезапного потепления, совпавшего с осадками, образуется гололедица на городских улицах.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что при таких метеоусловиях нужно быть более внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Осторожность касается и пешеходов. При переходе дороги необходимо адекватно оценивать окружающую обстановку.

Красноярцы, попавшие в сложную ситуацию на дороге, могут обращаться за помощью по круглосуточному единому номеру телефона 112.