Гигантский портрет музыканта Левана Горозии украсил якутский IT-парк

Над этим рисунком художники трудились около 3-х дней Фото: Самсон Атасыков

Гигантское изображение музыканта Левана Горозии, больше известного под псевдонимом L’One Mars, появилось внутри здания якутского It-парка. Рисовали портрет местные художники, уже украшавшие парк высоких технологий при помощи своих умений. На стенах компании уже красуется академик Ларионов Владимир Петрович.

Как отмечают сами «творцы» в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды», желание руководства IT-парка видеть Левана Горозию в качестве нового арт-объекта на 4 этаже их команде сразу понравилось. У этажа продуманная концепция Марса, а Леван в скафандре идеально туда впишется.

На разработку эскиза и саму работу у ребят ушло около 3-х дней. Концепцию рисунка заказчику представила Дарья Кириллина, а исполнение на себя взяли художники Самсон Атасыков, Степан Данилов и Евгений Тойтонов. Примечательно то, портрет согласовали с первого представленного варианта.

Музыкант, чье изображение нанесено на стены IT-парка, вырос в Якутске и свою карьеру начал именно там. Горозия оценил результат и даже отметился в комментариях у Самсона. Леван поблагодарил художников и разместил фотографии в своих соцсетях.

Исполнитель оценил свой портрет Скриншот: instagram.com/l_one_mars

Творческая команда отмечает, что в ближайшее время Якутск украсят портреты местных выдающихся деятелей из под их кистей, а также они продолжат масштабную роспись спортивного комплекса в Алдане.

Леван Горозия - известный российский музыкант, рэп-исполнитель, ранее выступавший под псевдонимом L'One. Бывший участник лейбла Black Star. Леван родился в Красноярске, но все свое детство он провёл в Якутске. Там же начал свою карьеру как исполнитель собственных песен, которые в последствии принесли ему известность за пределами Республики Саха. Свой первый сольный альбом музыкант также записал в Якутске.