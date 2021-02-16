Пристав из Якутска хотел избавить свою мать от долгов, а теперь получит судимость

Пристав не рассказал о возникшем конфликте интересов своему начальству, а просто воспользовался служебным положением Фото: Мария ЛЕНЦ

Якутский пристав хотел помочь своей маме, а в итоге помог себе заработать уголовное дело. Мужчина узнал, что у его родительницы есть непогашенные долги перед банком, за которые уже возбуждено исполнительное производство.

Недолго думая, пристав решил поспособствовать матери в избавлении от нависших на неё обязательств. Вместо законного погашения долга, мужчина просто списал его. Он вынес электронное постановление о прекращении исполнительного листа и отправил взыскателю принятое решение.

Но этого приставу показалось мало. Работник снял все действующие ограничения на мамин автомобиль «Тойота-Премио» и потихоньку продал его.

Почти год эта ситуация сохранялась в тайне, но сотрудники собственной службы безопасности увидели несостыковки. Выяснилось, что банк из-за таких махинаций недополучил 150 000 рублей. Информация была передана в Следственный Комитет.

В отношении работника было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий. В ходе следствия горе-пристав полностью возместил ущерб банку. Расследование завершено, обвиняемый ожидает суда. Максимальная санкция, которая грозит сотруднику УФССП – лишение свободы на срок до 4-х лет.