Модель, как много в этом звуке! Сибирячка Оксана Радионова, мечтала о подиуме, сколько себя помнила. Тем более природа одарила ее щедро: точеное лицо, сияющие глаза, шелк волос. Но жизнь сложилась иначе - всю себя посвятила детям, их у нее четверо. Беда пришла, откуда не ждали, предал муж. Несколько месяцев депрессии окончились внезапно. Дети буквально силой отправили маму в школу моделей для всех возрастов.Детство строгого режимаНу, просто девочка с шоколадки «Аленка», она с самого детства ловила на себе восхищенные взгляды. Но малышка с внешностью принцессы росла, как Золушка.Обстановка строгая, папа – инспектор по охране природы – четко следил: ничего легкомысленного! Все по плану: школа – дом. Особенно себя не проявишь. Скромная и стеснительная, свое место знала.Но мечтать не запретишь. Пока родители были на работе, Ксюша устраивала мини-дефиле. Примеряла мамины платья, красилась, а потом крутилась перед зеркалом, представляя себя звездой.В седьмом классе решилась на преступление - тайком сходила проколоть уши. Дома заметили, ох, и нотаций было!Вместо подиума - люлькаПосле школы отец отвел ее учиться на швею. И через три с половиной года Ксюша получила корочки портного-универсала, ей было 18.Казалось, уже ближе к сфере красоты, стоит сделать один шаг, и ты у цели. Она и сделала – только в другую сторону, вышла замуж.Максим* только пришел из армии, устроился работать на ТЭЦ. Симпатичный, рукастый… Увидел ее – пропал. Она ответила взаимностью: тоже влюбилась, к тому же это был шанс выйти из-под тотального контроля.Расписались в 96-м, вскоре появилась на свет их дочка – Катенька. Какой там подиум! Оксана не могла наглядеться на свое голубоглазое чудо.- Дочка пошла в садик, и я смогла выучиться на секретаря-референта. Работала в крупных компаниях. Но однажды Максим сказал: хватит, сиди-ка ты дома. Я уволилась, стала домохозяйкой. Зарабатывала тем, что шила на заказ, плюс обшивала себя, семью и родню. Раз заикнулась о моделинге, но муж был против – ка-те-го-ри-чес-ки.… Оксана и Максим прожили вместе семь лет. Но однажды оба поняли: что-то потеряно. Ушла теплота, понимание, особая близость. Вот и решили: лучше порознь.Познакомились на светофореПосле развода о замужестве не помышляла: один раз уже обожглась. Воспитывала дочурку, шила. Поклонники были, но ничего серьезного. Ровно до одного дня…- Я ехала по делам, встала на светофоре. Вдруг вижу: мужчина из машины рядом улыбается, подает мне знаки.Удивительно, она покорила его, даже не заметив, за несколько секунд. В тот день Сергей* сумеет передать ей свой телефон. И она позвонит – тоже разглядела в нем что-то важное.- Мы долго общались просто так, торопиться я не хотела. Но он делал все, чтобы меня завоевать. Заботился о нас с дочкой. Был настоящей опорой. Он предприниматель, держал свой автосервис.И она не устояла – через полгода вышла за него замуж. А в 2004-м родила дочку Кристину. Совместную, желанную. Но из-за врачебной ошибки кроха еще в роддоме оказалась между жизнью и смертью. Удалось отстоять. Однако в день выписки у Кристины произошел обширный инсульт. Неделю малышка лежала в коме.- Снится мне сон, дочка меня зовет. Утром рванула к ней, в чем была: «Кристина, я пришла!». Вы не поверите, она почти сразу вышла из комы, сжала мне палец…«Святая Кристина»С тех пор жизнь Оксаны разделилась на «до» и «после». Женщина задалась целью – поставить дочку на ноги. И сегодня она уже ходит. Но какой ценой это далось…- Добиваться всего, что полагается ребенку, пришлось самой. Сколько раз я слышала: «Оставьте, пусть умирает!». Но не сдалась: годами возила дочку к врачам, она перенесла много операций, в том числе за границей. После всего, что мы пережили вместе, я основала фонд «Святая Кристина», чтобы помогать другим детям. Многих уже мы спасли.По словам мамы, именно Кристина сделала ее «бойцом». Молодая женщина с акварельной внешностью стала пробивной, как танк. Только бы спасти свою девочку!К чести Сергея, семью он не оставил. Через пять лет у них появился второй общий ребенок – сын Кирилл. Высокий, статный, в отца.Но со временем все разладилось. Оксана билась за дочку. Муж помогал, но в какой-то момент просто устал. Даже оставил работу. Казалось, в нем что-то сломалось. Тогда она решила: если ему ничего не нужно, буду одна. Они прожили вместе 11 лет.Он оступился, она не простилаДва красивых романа и два развода… Нет, так нельзя, на личном она поставила крест. Надо поднимать детей, работать, держать спину. Это продолжалось годами.Но у судьбы на всех свои виды. Рядовое знакомство на улице, мимолетная симпатия стала началом серьезных отношений.- Артем* на пять лет моложе, но это было незаметно. Мне и сейчас дают около 30, спрашивают, не сестры ли мы со старшей дочкой. Поженились. И в 2017-м у нас родилась доченька, Аленушка. Но… через месяц мы с Артемом развелись. Вместе были два года, многое преодолели. Однажды он тяжело заболел, была реальная опасность. Я договорилась с Германией, нашла деньги, ему вырезали опухоль. Получается, спасла, но все же не сложилось. Муж совершил поступок, простить который не смогла. Хотел вернуться – не позволила.Не загнанная лошадь, а принцессаРасстаться было решением Оксаны, но после развода ее накрыла депрессия. Лежала сутками. Вокруг прыгали дети, пытались растормошить. Помогало ненадолго.Точку поставила старшая дочь Катя. В один из дней заявила: «Мама, ты идешь на конкурс красоты, решено! Я подала заявку». Оксана пыталась было протестовать, но отказаться было невозможно.- На кастинге в модельном агентстве CREATIVE MODELS сразу сказали: «Шикарная дама». И эти слова меня прямо поднимали. Начались занятия, подготовка, и я почувствовала себя не загнанной лошадью, а принцессой.Отчаянная домохозяйка преображалась на глазах. Вместо кухонного фартука – платья в пол, вместо тапок – шпильки. В первом же своем конкурсе (в 2018-м году) 40-летняя Оксана завоевала титул «Миссис Грация». А потом так и повелось: показы и победы, «Миссис Жемчужина России 2020» в Сочи, «Миссис Благотворительность», даже перестала запоминать.- На первом конкурсе был такой момент: я подготовила творческий номер, песню «Дети Земли». Собрала своих, детей друзей. Костюмы всем шила сама. И вот мы вышли: с огоньками-свечками, воздушными шариками. А, когда запели, зал – как один человек – встал. Было пронзительное чувство: я ведь все вложила в своих детей…И они в конечном итоге осуществили ее мечту – самую сокровенную.- Фотосессии, занятия, показы, после такого хочется жить. К слову, после конкурсов у меня появилось много поклонников. Правда, того единственного пока нет. Но я верю, мы обязательно встретимся. Это точно: все мои мечты сбываются. Первая мечта у меня была стать моделью, а вторая прокатиться на «Хаммере». И во время одного из конкурсов нас как раз на нем и катали, представляете?За помощь при подготовке публикации благодарим агентство CREATIVE MODELS.(*Имена изменены по просьбе героини публикации).