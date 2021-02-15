Виртуальное путешествие за северным сиянием над плато Путорана теперь доступно и в сети

Фото: Евгений САЗОНОВ

МТС объявляет о том, что все желающие смогут совершить виртуальное путешествие на плато Путорана*, чтобы полюбоваться северным сиянием. VR-ролики с демонстрацией этого редкого природного явления, созданные в рамках проекта МТС «Культурный код» в Красноярском крае, теперь доступны и онлайн.

Ролики с демонстрацией северного сияния, загруженные на YouTube-канал краеведческого музея, можно смотреть как через VR-оборудование в формате виртуальной реальности, так и в формате 360°.

Проект с демонстрацией северного сияния при помощи VR-технологий стартовал в Красноярске в сентябре 2020 года. Экспонат, который состоит из VR-шлема и загруженного в него ролика с демонстрацией северного сияния, стал частью экспозиции Красноярского краевого краеведческого музея. Северное сияние - удивительной красоты природное явление, которое можно наблюдать только за полярным кругом. Плато Путорана – одно из труднодоступных мест, чтобы добраться туда, необходимо отправиться в далекое путешествие на север региона. После открытия виртуальной выставки, которую МТС передала музею, любой житель или гость Красноярска может совершить виртуальное путешествие на плато Путорана. С февраля 2021 года проект доступен и онлайн.

«Арктическая зона занимает больше 40 процентов Красноярского края, и в последнее время ее значение становится все более важным для нашего региона. При этом немногие жители знакомы с природой Крайнего Севера. 2020 год был для нас всех непростым временем. Наш музей, как и многие культурные учреждения, столкнулся с противопандемическими ограничениями. И мы рады, что МТС благодаря опыту большой цифровой компании нашла новые возможности и форматы, чтобы подключиться к нашей образовательной деятельности», - рассказала директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.

«Мы задумали проект в конце 2019 года, - тогда сложно было представить, как сильно изменится наша жизнь. Как в условиях пандемии мы окажемся ограничены в путешествиях по стране и миру. Но уже тогда мы понимали, что за VR-технологиями будущее. Мы увидели, что виртуальная выставка «Северное сияние» вызвала большой интерес у красноярцев и решили расширить географию проекта. Теперь VR-технологии подарят всем желающим радость открытий и возможность совершить виртуальное путешествие», -- пояснил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

О проекте «Культурный код»

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов. За время реализации программы «Культурный код» проекты были реализованы в 52 регионах страны.

Справка

Красноярский краевой краеведческий музей является одним из крупнейших и старейших музеев Сибири. В 2020 году музею исполнился 131 год. Фонды музея включают около 500 000 единиц хранения, многие из которых связаны с уникальным природным наследием Красноярского края. VR-экспозиция «Северное сияние» доступна всем посетителям музея, купившим входной билет, подробности и расписание можно уточнить на сайте музея.

*Плато Путорана входит в число природных объектов, отнесенным к всемирному наследию ЮНЕСКО. Территорию заповедника можно посещать только по установленным маршрутам. В юго-западной части плато Путорана расположено озеро Виви, которое долгое время являлось географическим центром России. Чуть южнее плато, в Эвенкии, между озерами Виви и Тембенчи, находится российский полюс недоступности – самая удаленная от транспортных путей и труднодоступная точка страны.