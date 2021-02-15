Погода в Красноярске: 15 февраля ожидается потепление Фото: Мария ЛЕНЦ

Утро новой недели выдалось прохладным. Красноярцы, которым пришлось потоптаться на остановке в ожидании своего автобуса, жалуются: продрогли. А между тем синоптики обещают нам в ближайшие дни значительное потепление. Например, сегодня, 15 февраля, днем столбик термометра поднимется до -7 градусов, ночью будет -8. А уже завтра, во вторник – нулевая температура. И в среду – внимание: до +1 градуса днем. Такие вот сюрпризы.

Но погодите убирать теплую одежду – с четверга 18 февраля начнет холодать и к концу недели снова зима покажет себя до -25. Что касается осадков, ожидается незначительный снег на неделе, но вероятность его невелика. Легкие порывы ветра до 5 метров в секунду в среду.

Тем временем горожане жалуются на запах, который чувствуется с утра во многих районах города: дымка, пахнет гарью, углем. По информации проекта Nebo.Live, датчики показывают, что наиболее загрязненными местами в Красноярске на полдень понедельника являются улицы Копылова, Карла Маркса, Юности, Весны, Павлова, Шевченко, проспект Свободный, поселок Удачный, Черемушки, Северный, частный сектор Покровки и Солонцов.

Добавим, что информация на сайте Среднесибирского УГМС о наличии загрязнения в Красноярске, отсутствует.