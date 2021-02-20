Сегодня красноярцев ждёт довольно морозный и ветреный день. Погода в Красноярске на 20 февраля следующая: утром на термометре можно будет наблюдать до -17 градусов мороза. К обеду слегка потеплеет (до -15 градусов) и вновь пойдет обильный снег. Вечером в городе вновь начнётся похолодание, температура за оном опустится до -20, снег идти не перестанет.В Среднесибирском УГМС предупреждают жителей, что сегодня возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, поэтому нужно быть осторожными при пеших прогулках. Также на дорогах прогнозируется несильный гололед, но водителям стоит строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.В горных районах края по-прежнему лавиноопасно, поэтому по возможности красноярцев просят отказаться от запланированных поездок во избежание несчастных случаев.Весь день морозную погоду в Красноярске будет сопровождать северный ветер и метель. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 м/с.Из-за снегопада, который почти не прекращается последние несколько суток, ситуация на дорогах довольно сложная. Читателя жалуются на 8-балльные пробки. А с учетом гололедицы и наличия нескольких мелких ДТП, время на дорогу стоит рассчитывать с запасом.Как сообщают синоптики, уровень загрязнения воздуха в Красноярске низкий, условий для ввода НМУ нет.