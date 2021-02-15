Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 февраля 2021 года: 55 555 пациентов перебороли инфекцию с начала пандемии

Количество заболевших не растёт Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 15 февраля. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 60 306 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 203 новых случая. Темп прироста составил 0,3%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 54 случай, в Богучанском районе и Назарово по 14, в Ачинске, Лесосибирске и Рыбинском районе по 13.

Фото: Роспотребнадзор по Красноярскому краю

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 8327 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 538, снято 305. Проведено тестов на коронавирус всего 2 342 605, из них за последние сутки 2 326.

Всего смогли избавиться от инфекции 55 555 пациентов, в том числе за минувшие сутки 300. Число погибших за последние 24 часа - 15 человек. Общее число смертей - 2633 случая.

Информация по закрытым городам. В Железногорске нет новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки никто не смог справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 81 железногорец. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5927 случаев заражения коронавирусом. Из них 5751 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 10 случаев заболевания, а общее количество – 3 874. Выздоровевших - 10 человек, всего 3 582. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 47. На самоизоляции находятся 61 житель.