Житель Хакасии использовал надгробия с кладбища вместо забора

Владельцу земли грозит штраф до 50 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии проведена прокурорская проверка по факту незаконного использования чужих могильных плит в качестве ограды для земельного участка. Как сообщают в прокуратуре, органы дознания возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «уничтожение надмогильных сооружений».

- Установлено, что неустановленное лицо в период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещенных на кладбище в Ширинском районе, - рассказали в ведомстве.

Также внесено представление главе Ширинского сельсовета. Прокуратура требует, чтобы администрация устранила нарушения при содержании территории общественного кладбища.

В отношении же владельца земельного участка, чья территория была огорожена надмогильными плитами, возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение».

Расследование продолжается.