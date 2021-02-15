Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 15 февраля 2021 года: количество заболевших не растёт

Ковидная обстановка в регионе довольно стабильная Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние данные о коронавирусе в Красноярске и крае на утро понедельника 15 февраля 2021 года: по данным оперативного штаба зарегистрировано всего 59 893 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 218 случаев. Темп прироста за минувшие 24 часа составил 0,4 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят данные из закрытых городов Зеленогорска и Железногорска, информация по ним подается отдельно.

Под медицинским наблюдением на дому остается 8 096 контактных человек, в том числе за последние сутки под чуткое наблюдение врачей попали 567 жителей региона, а снято с наблюдения – 357 человека. В крае активно проводят тесты на ковид. С начала пандемии сделано 2 342 244 исследования, из них за последние сутки 6 010. Общее количество выздоровевших 55 000 человек, за сутки от ковида избавились 155 пациентов. Статистика летальных исходов: всего 2 602, за сутки скончались 12 человек. На лечении сейчас находятся 2 602 пациентов.

Обновленных данных по ЗАТО Железногорск нет. В Зеленогорске 3 864 случая заболевания всего. Выздоровевших 3568, в том числе за сутки 9. И количество летальных исходов – 47.