Коронавирус Covid-19 14 февраля 2021 11:50

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 февраля 2021 года: выздоровели 255 человек

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 февраля