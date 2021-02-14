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Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 февраля 2021 года: выздоровели 255 человек

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 февраля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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