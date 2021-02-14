Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 февраля 2021 года: выздоровели 255 человек

По данным оперативного штаба на 14 часов 14 февраля 2021 года в Красноярске и крае всего зарегистрировано 60 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 210 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составили 0,4 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшее количество случаев за сутки в Красноярске – 71, в Эвенкии зафиксирован скачок заболевания – 28 случаев. 12 случаев в Канске. В сводку не вошли данные по закрытым городам.Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 8 054 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 452, снято с медицинского наблюдения 494. Проведено тестов на коронавирус всего 2 340 297, из них за последние сутки 6 035. Количество выздоровевших пациентов за сутки – 255, всего с начала пандемии – 50 255. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 16 человек, а всего 2 618.Обновленной информации по городу Железногорску нет. В Зеленогорске все очень даже неплохо: новых случаев заражения нет (всего 3864), 4 человека выздоровели (всего 3572). И количество летальных исходов не меняется вот уже несколько дней – всего 47.