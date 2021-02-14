Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 14 февраля 2021 года: количество подошло к отметке в 60 тысяч зараженных

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 14 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусе в Красноярске и края на утро воскресенья 14 февраля 2021 года выглядит следующим образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 59 893 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 218 случаев. Темп прироста за сутки составил 0,4 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят данные из закрытых городов Зеленогорска и Железногорска, информация по ним подается отдельно.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 096 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 567, а снято с медицинского наблюдения – 357 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 342 244, из них за последние сутки 6 010. Количество выздоровевших составило всего 55 000 человек, за сутки 155. Статистика летальных исходов: всего 2 602, за сутки скончались 12 человек. На лечении 2 602 пациентов.

Обновленных данных по ЗАТО Железногорск нет. В Зеленогорске 3 864 случая заболевания всего. Выздоровевших 3568, в том числе за сутки 9. И количество летальных исходов – 47.