Как прошла Лыжня России 2021 в Красноярске: в этом году мероприятие посвятили врачам

Сегодня, 13 февраля, спортсмены и любители активного образа жизни собрались на территории многофункционального спортивного комплекса «Радуга». Все они участники Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021» разного возраста и социального статуса. Вчера, 12 февраля, прошел забег на дистанцию 10 километров. Сегодня гонку на дистанции полтора километра участники посвятили врачам, которые борются с коронавирусом.Видеоотчет по прошедшему спортивному событию подготовили в Крайспорте. Участники события могли оставить свои автографы и пожелания для медиков на большой пятерке, с пользой провести время на свежем воздухе всей семьей и зарядиться энергией и позитивом, преодолев заданные дистанции, и просто сфотографироваться на память с талисманами мероприятия, например, с огромным белым медведем.Как отметил один из участников лыжни Валерий Бармин, такие мероприятия помогают почувствовать себя. Его, пожалуй, можно назвать лыжником со стажем. В свои 80 с лишним лет он готов снова и снова двигаться к своей цели.- В прошлом году забег был в честь 75-летия Победы, в этом году спортсмены и любители активного образа жизни своим участием поддержали врачей, которые мужественно противостоят коронавирусу. Сегодня они наши герои, наши кумиры, - прокомментировал событие мэр Красноярска Сергей Еремин.Кстати говоря, некоторые участники мероприятия даже не заметили холода на улице, а на улице было -25 градусов. Кстати, встали на лыжи и взяли в руки палки не только взрослые, но и детвора, которая осваивала вид спорта тут же на территории спорткомплекса, то падая, то пытаясь разогнаться.По итогу гонки победителям вручили медали, участникам памятные призы.