По данным на два часа дня 13 февраля в Красноярске и краю за общее число заражений коронавирусом 59 893. За последние сутки 218 случаев. Темп прироста составил 0,4%.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 76 случаев, в Канске - 14, в Ужурском районе - 12.Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 8 096 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 567, снято 357. Проведено тестов на коронавирус всего 23 342 244, из них за последние сутки 6 010.Общее число выздоровлений в регионе 55 тысяч, летальных исходов 2602.Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, делайте в помещениях влажную уборку. Это необходимые меры безопасности в условиях пандемии.