По последним данным на два часа 12 февраля в Красноярском крае зарегистрировано всего 59678 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 225 случаев заражения. Темп прироста за сутки – 0,4 процента.- Под медицинским наблюдением на дому 7886 контактных человек. За последние сутки взяли под наблюдение 563 человек, сняли с медицинского наблюдения за последние сутки - 389, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзор.По статистике, за минувшие стуки больше всего заражений коронавирусом зафиксировали в Красноярске - 79 случаев. В Турухановском районе выявили 18 случаев заражения, в Канске - 15 случаев заражения.Край продолжает занимать восьмое место в рейтинге регионов страны по количеству выявленных случаев за сутки. Снижение показателей идет вниз, но очень медленно, говорят в Министерстве здравоохранения края.