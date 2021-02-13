Угледобывающие предприятия входящей в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» наградили победителей производственного соревнования 2020 года.Производственное соревнование в компании «Русский Уголь» проводят с 2018 года. Уже есть свои традиции, свои лидеры и секреты успеха.Сколько побед одержали горняки Красноярского края? Кто стал лучшим? Чем гордятся машинисты и за что им благодарны руководители?«Комсомолка» побывала на торжественном награждении и готова рассказать вам все подробности.Три часа пути, и мы на месте. Небольшое старинное село Переясловка встречает нас белым снегом и роскошными, словно кремлевскими, елями в снежных шапках. В селе живет чуть больше 1000 человек, большинство трудится в «Русском Угле». Разрезы «Переясловский» и «Саяно-Партизанский» обеспечивают работой и себя, и «соседей» - всего около 1000 горняков из городов и районов края: Ирбейского, Канского, Рыбинского, Саянского и Уярского, Шарыпова и Назарова.Сегодня потеплело, 40-градусный январский мороз отступил, на площади возле административного здания Переясловского разреза многолюдно. В полном составе бригады-победители, коллеги, семьи горняков, руководители, сельчане – все ждут самого торжественного и радостного момента дня – вручения ключей от новеньких отечественных внедорожников. Тут же, на площади, черные машины, украшенные красными бантами, блестят на скупом февральском солнце. Все готово, можно начинать!«Нам любые задачи по плечу»Народ снял рукавицы – готов аплодировать. Перед тем как объявить победителей, генеральный директор АО «Красноярсккрайуголь» Андрей Ваулин благодарит всех сотрудников за работу в непростой год и рекордные морозы января.- Спасибо, что выдержали, не уронили производственные показатели, несмотря на все трудности пандемии, несмотря на погодные условия, мы с честью выполняем свои трудовые обязательства и все объемы, отгружая «черное золото» для отопления и освещения жителей страны.Год действительно был непростым. Но, по словам руководителя, в тяжелое время удалось главное - сберечь здоровье горняков и выполнить все обязательства. По итогам 202О года на разрезах компании «Русский Уголь» выполнен план добычи каменного и бурого энергетического угля. В общей «копилке» – и миллионы тонн победителей производственных соревнований. Практика доказала, что мотивация, желание стать лучшим из лучших и обладателями классных автомобилей вносит весомый вклад в повышение общей производительности труда.Поздравляем лучших!Для победы нужно весь год показывать лучшие производственные результаты, а их каждый месяц фиксирует специальная комиссия, идеально соблюдать рабочую дисциплину, требования промышленной безопасности и охраны труда.Все эти условия наши горняки выполнили, и вот результат!- Красноярская группа была представлена в пяти из шести номинаций соревнований,и три машины мы забрали. Это суперработа! - благодарит коллектив Андрей Ваулин.Горняки сдержанно улыбаются, но видно, что похвала за честный труд им приятна.Победили на новой машинеРуководитель представляет первую бригаду победителей - машинистов Komatsu PC-400 №6 разреза «Саяно-Партизанский» и комментирует непростое соперничество в номинации «Гидравлические гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 кубометров»:- До последнего шли ноздря в ноздрю с Кирбинским разрезом в Хакасии, но потом, молодцы, в ноябре и декабре поднажали.От имени бригады переходящий кубок получает машинист Дмитрий Бизюков. Рядом группа поддержки - жена Екатерина, сын Егор, дома с победой и машиной ждет годовалая Анечка.- Это уже вторая победа нашей бригады, - рассказывает Дмитрий. – В прошлый раз победили на Komatsu РС 200 №4, получили новую машину, и вот снова победа.Устроиться на разрез Дмитрию посоветовал его друг – водитель погрузчика. Парень прислушался, выучился на машиниста экскаватора, начал работать, стало получаться.На вопрос в чем секрет побед, смеется:- Все говорят, что я счастливый! На самом деле мы даже не думали, что оказались в числе победителей. В январе позвонил начальник, поздравил с победой. Я не поверил, даже переспросил два раза. А результат хороший, потому что экипаж сплоченный, дружный, мы просто добросовестно работаем. Но соревнования важны и нужны, а машины – отличный стимул для работы.Екатерина улыбается, видно, что гордится супругом. И планы на новую машину у молодой семьи уже есть:- Поехать в путешествие!Забегая вперед, скажем, что Бизюковы автомобиль протестировали, остались довольны:- Хорошая машина, спасибо компании!Каждый важен на своем местеВ номинации «Электрические карьерные гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 м3 включительно» победила бригада Переясловского разреза экскаватора ЭКГ-5А №4.Вызывая для награждения бригадира Юрия Ганичева, Андрей Ваулин сказал, что в победе этой бригады он не сомневался.Бригада Юрия Ганичева второй год подряд завоевывает пальму первенства. По словам бригадира, залог успеха в том, что все работают ответственно и профессионально, каждый важен на своем месте.- Машинист работает с помощником. Он помогает, кабель тягает, машину смазывает, за узлами смотрит, мелкий ремонт на нем. Не знает – учится, - говорит Юрий Ганичев. – Мы работаем вместе уже 4 года. Бездельников не терпим. Как с ними побеждать? А хорошо работать – это выгодно. И заработная плата больше, и премии, и вот – автомобиль!Знакомимся с бригадой, «болтушками» горняков даже с натяжкой не назовешь, люди дела. Но раз журналисты приехали, приходится отвечать на вопросы.Юрий Волошин работает на Переясловском разрезе почти с его основания, 30 лет. Начинал слесарем, потом выучился на помощника машиниста, с 1994 года управляет экскаватором. Говорит, что работа нравится, что человек должен трудиться и приносить пользу, что предприятие меняется, и он это чувствует:- Путевки дают, я в Белокуриху ездил. Соревнования проводятся, призы – достойные. Это вдохновляет.У Юрия два взрослых сына. Младший с детского сада мечтал стать милиционером, учиться в академии МВД. Старший сын работает на разрезе, продолжает династию, их, кстати, в «Переясловском» много. Молодежь нужно растить, машинист Волошин – опытный наставник:- Многие мои помощниками стали машинистами. Кто-то выучился в вузе, стал инженером и вернулся на разрез, - с гордостью говорит Юрий.Трижды(!) победителиПобедителя еще одной номинации - «Шагающие экскаваторы с емкостью ковша до 11 м3 включительно» Андрей Ваулин отмечает особо:- Отдельное спасибо хочется сказать нашей супербригаде ЭШ 10/70№365 Андрея Калашникова. Бригада - гордость всей компании, не только красноярской группы. 19 машин, шагающих экскаваторов-драглайнов, соревнуются в номинации. Показатели бригады на ЭШ 10/70 - 2 млн 450 тысяч кубометров горной массы, если я не ошибаюсь, а если бы не ремонт, было бы 2 млн 700 тысяч кубов, - говорит генеральный директор «Красноярсккрайугля» и обращается к бригадиру: - Андрей Александрович, вы – молодцы, я так понимаю, цель всем членам бригады получить по машине?Большая команда, а в ней 5 машинистов и 5 помощников, выходят на импровизированную сцену: рукопожатия, объятия, поздравления и пожелания:- Спасибо за работу.- Надо все машины забрать!- Бригадир, очередной кубок, держи!В толпе зрителей – восторг.- Мужики – вы крутые, мастера!О том, насколько дружна и профессиональна эта бригада, какой сложной техникой они управляют, мы понимаем, напросившись в гости, на разрез.Человек, который впервые видит шагающий экскаватор, конечно, приходит в восторг. Искренний, детский: «Ого!», «Вот это да!».Гигантская махина на фоне черного угля и белого снега – словно смотришь кадры из космической одиссеи. Вот уж точно не хотелось бы восстания машин против человека, шансов выжить нет.Высотой этот экскаватор с 4-этажный (?) дом, длина стрелы – 70 метров.Могучая, результативная машина. Может работать и на жаре, и в морозы до минус 50. Что и доказал, кстати, этой зимой.Горняки рады произведенному эффекту и нашему изумлению, шутят.- А как он шагает?- Как шагает? На лыжах!На самом деле, несмотря на размеры, машина маневренная. За час может прошагать на опорных башмаках - «лыжах» - 200 метров.Константин Зайцев, машинист шагающего экскаватора ЭШ 10/70 №365, вместе с нами ищет ответ на вопрос о том, что помогает бригаде побеждать каждый год:- Я думаю, сплоченность. Мы вместе много лет, текучки нет совсем. Понимаем друг друга с полуслова, поддерживаем, выручаем, нет скандалов, нет ссор. Специально победить мы не стараемся, работа есть работа. Чем больше добудем угля, тем больше заработаем денег для своей семьи, детей. С первого взгляда можно подумать, что наша работа однообразная. Это не так. То «крутишься», то «шагаешь», думаешь. Рассчитываешь, что и как сделать, как подойти-отойти, куда поставить машину, тут спонтанности нет, - объясняет машинист.В творческой составляющей работы передовиков генеральный директор «Красноярсккрайугля» уверен на 100%.- Я сам начинал помощником машиниста, сегодня могу сесть за рычаги экскаватора, руки не забыли. Знаю эту работу, она для творческих людей, которые думают и принимают решения.Говоря о потенциале красноярских горняков и важности производственных соревнований, Андрей Ваулин выразил надежду, что на следующий год на площади будет 4 машины, а потом и все шесть.- У нас для этого есть огромный потенциал. В первую очередь, профессиональный коллектив, готовый к самоотверженному труду. Дух соревновательности, он всегда рождает если не рекорды, то увеличение производственных показателей. Растут показатели, растет заработная плата, увеличивается благосостояние семей горняков, престиж профессии. Поэтому соревнования – хороший стимул. Вы же видели, сегодня на награждение пришли дети. Они смотрят на своих отцов, гордятся ими, людьми труда. И мне очень хочется, чтобы отец приводил сына, сын приводил брата и так далее, становилось больше хороших рабочих династий.