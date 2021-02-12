Богучанская ГЭС объявляет творческий конкурс «Живая вода»

В течение марта для учащихся пройдут открытые уроки, викторины, мастер-классы, в которых будут демонстрироваться полезные свойства воды. Также для школьников Кодинска и Кежемского района в возрасте от 7 до 17 лет объявлен конкурс, который позволит раскрыть творческий потенциал детей. Партнерами конкурса являются Центр дополнительного образования детей и образовательные учреждения города Кодинска.

Участники конкурса посредством разных творческих форм должны будут рассказать о роли воды в жизни людей, экономии воды, защите рек, озер и других водоемов от всех видов загрязнения, а также показать различные состояния воды. В номинации «Цветные игрушки» задача участников - изготовить поделки (игрушки или небольшие украшения для парков и бульваров) из подкрашенного льда, либо слепить из снега и раскрасить. В номинации «Царица-вода» школьники средних и старших классов участвуют коллективно. Задача команды – слепить из снега и раскрасить акварельным красками снежные скульптуры, связанные с темой конкурса. Готовую работу необходимо сфотографировать и отправить фото организаторам

Подведение итогов конкурса состоится 17 марта 2021 года, объявление победителей конкурса - 22 марта 2021 года. Жюри будет оценивать оригинальность и необычность работы, а также креативность в фотографировании. Фотографии необходимо разместить в социальных сетях с хэштегом #ЖиваяводаБОГЭС. С полным текстом Положения о конкурсе можно ознакомиться на сайте АО «Богучанская ГЭС».

АО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие и технические конкурсы для школьников города Кодинска и Кежемского района. Традиционными стали конкурсы, приуроченные к дню энергетика, Всероссийской экологической акции #оБЕРЕГАй и фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В 2020 году были проведены творческие конкурсы «Природы чистый дар», посвященный Дню воды, и «Энергия творчества», посвященный 100-летию плана ГОЭЛРО.