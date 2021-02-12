В Красноярске появятся экологичные заправки

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Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии,объявила о том, что рассматривает возможность создания водородной и газовой заправочных станций в Красноярске.

«Мы видим большой потенциал у водорода в качестве газомоторного топлива для общественного транспорта, особенно для автобусов. Их использование может улучшить экологию региона, а также снизить количество выбросов СО2, что особенно актуально для Красноярска. Подобные автобусы уже активно работают в Китае, в России это направление в будущем также не менее перспективно»,— говорит исполнительный директор En+Group Вячеслав Соломин.

Действительно, главное неоспоримое преимущество автомобилей на водороде – это высокая экологичность, так как продуктом горения водорода является водяной пар. Такие автомобили можно очень быстро заправлять — это большой плюс по сравнению с электромобилями, требующими времени на зарядку.

Пока что легковые автомобили на водороде недешевы, более перспективны автобусы и грузовики, но когда-то и обычные сейчас аккумуляторы стоили целое состояние. Развитие технологии – вопрос времени. К тому же для роста производства транспорта с альтернативными двигателями необходима достаточная инфраструктура. Поэтому первым шагом для массового производства водородных двигателей будет создание сети водородных заправок. И не исключено, что именно Красноярск подходит для роли лидера, поскольку для производства водорода необходимо много энергии. И потому хранилища водорода устанавливаются на ГЭС и заполняются водородом за счет гидроэнергии.

А вслед за наземным транспортом на водород может перейти и авиация.