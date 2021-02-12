Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 12 февраля 2021 года: общее число заражений 59450 Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на два часа 11 февраля в Красноярском крае зарегистрировано всего 59450 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 234 случая заражения. Темп прироста за сутки – 0,4 процента.

- Под медицинским наблюдением на дому 7712 контактных человек. За последние сутки взяли под наблюдение 632 человек, сняли с медицинского наблюдения за последние сутки - 429, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзор.

По статистике, за минувшие стуки больше всего заражений коронавирусом зафиксировали в Красноярске - 79 случаев. В Норильске выявили 12 случаев заражения, по 11 случаев в Минусинске и Турухановском районе.

Край продолжает занимать восьмое место в рейтинге регионов страны по количеству выявленных случаев за сутки. Снижение показателей идет вниз, но очень медленно, говорят в Министерстве здравоохранения края.