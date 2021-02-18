В Красноярске водительница такси выгнала посреди дороги пассажиров с ребенком. Историю конфликта рассказала жительница города редакции «ТВК Красноярск». Инцидент произошел 16 февраля, горожанка Яна вызвала такси от одного из гипермаркетов до своего дома.В комментариях к заказу девушка указала, что ей нужен пустой багажник для сумок с покупками. На вызов приехала «Лада Гранта». Яна рассказывает, что проблемы начались еще до того момента, как они сели в машину.Автомобиль был припаркован довольно далеко, но пассажиры дотолкали тележки с продуктами до такси. Яна попросила открыть багажник, а водительница сразу стала недовольной.- Мы загружаемся, я подхожу к передней двери. Сзади ребенок на бустере и моя мама – не крупная, средняя, но мне тяжело было втиснуться назад уже. Я дверь открываю, мне водитель говорит: «Вы что, не видите? У меня куртка! Документы!». Я попросила положить куртку назад. Говорю, мы не украдем. Старалась не конфликтовать, потому что с ребенком, - делится подробностями жительница Красноярска.Несмотря на препирания, сесть вперед все же удалось. Следующий конфликт произошел, когда Яна достала мобильный телефон. Водительница вновь выразила недовольство, что он ей мешает, и она не видит зеркала.- «Я убрала телефон, хотя сколько лет езжу – раньше никому не мешало. В принципе, она может быть права. Но все-таки ей говорю: «Вы нам услугу оказываете, а только и высказываете недовольства. То куртка, то багажник, то телефон». В этом момент она психует и начинает орать: «Так, я вам сказала, это моя машина, мои правила!». Я беру телефон и прошу её то же самое повторить на камеру. Мы же деньги платим, это услуга. В тот момент, когда я поднимаю телефон, она выхватывает его, матерится, кидает назад и попадает в мою маму.Яна рассказывает, что затем водительница начала совершать опасные маневры на дороге, а затем и вовсе высадила семью из авто. Деньги за поездку не списались, а синяк, после выхваченного телефона, остался.Красноярка обратилась за помощью в службу поддержки такси, там ей ответили, что с водителем была проведена работа и поблагодарили за обращение.