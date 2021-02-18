Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 18 февраля 2021 года: смертельных случаев с каждым днём все меньше

Темп прироста заболевания составляет всего 0,3% Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние данные о коронавирусе в Красноярске и крае на утро четверга 18 февраля 2021 года: по данным оперативного штаба зарегистрировано всего 60 501 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 195 случаев. Темп прироста за минувшие 24 часа составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят данные из закрытых городов Зеленогорска и Железногорска, информация по ним подается отдельно.

Под медицинским наблюдением на дому остается 8 393 контактных человек, в том числе за последние сутки под чуткое наблюдение врачей попали 487 жителей региона, а снят с наблюдения – 421 человек. В крае активно проводят тесты на ковид. С начала пандемии сделано 2 343 595 исследований, из них за последние сутки 990. Общее количество выздоровевших 55 755 человек, за сутки от ковида избавились 200 пациентов. Статистика летальных исходов: всего 2 645, за сутки скончались 12 человек.

Новых случаев по ЗАТО Железногорск нет. Также в минувшие сутки никто не смог справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 81 железногорец. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5927 случаев заражения коронавирусом. Из них 5751 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.

В Зеленогорске 3 874 случая заболевания всего, за сутки заражено 10 пациентов. Выздоровевших 3582, в том числе за сутки 10. Количество летальных исходов – 47.