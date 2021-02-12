В Красноярске кардиохирурги экстренно прооперировали трех беременных, чтобы спасти жизни их малышей

Спасенная пациентка с кардиохирургом Фото: krascor.ru

Аритмологи из Красноярского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии впервые столкнулись с наплывом экстренных беременных пациенток за одну неделю. Трём будущим мамам срочно нужна была помощь: у двух была жизнеугрожающая тахикардия, у одной - брадикардия.

Аритмия сердца у беременных женщин приводит к тому, что острой опасности подвергается не только организм женщины, но под угрозой находится жизнь плода. Насыщение кислородом будущего ребенка происходит через плацентарный кровоток и зависит от гемодинамики мамы, который серьезно страдает во время таких приступов.

-Обычно, через наше отделение проходит 2-3 беременные женщины за весь год, а здесь одновременно поступили сразу три пациентки. Двум женщинам мы выполнили катетерную аблацию тахикардии нефлюороскопическим методом, одной - имплантацию электрокардиостимулятора под контролем внутрисердечного ультразвука, то есть все операции проведены без использования рентгена, - рассказывает заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца, доктор медицинских наук Эдуард Иваницкий

Одной из трёх пациенток стала Лидия Т. В кардиоцентр девушку привезли из реанимации больницы скорой медицинской помощи, где стабилизировали её состояние после приступа тахиаритмии.

- Страха перед операцией не было. Если врачам доверяешь, все страхи остаются за порогом, я знала, что со мной и малышом все будет в порядке. Главное – позитивный настрой, это помогает не только самой себе, но и врачам, - рассказала Лидия.

Врачи из красноярского кардиоцентра умело используют подобные методы с 2015 года, когда впервые нужно было оперировать женщину, вынашивающую ребенка. Теперь катетерные аблации проводят без рентгена абсолютно всем пациентам.