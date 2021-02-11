Из-под тяжелой плиты у крыльца многоэтажки доносился пронзительный писк. Час, другой, третий, вот уже почти сутки… «Ночью уснуть было невозможно. Казалось, рядом разрывается от крика младенец», - вспоминают жильцы дома на улице Лермонтова,8 в Абакане (Хакасия).Живой скелетикНа следующий день – как рассвело – сразу позвонили волонтерам общества «Зоозабота» и коммунальщикам, а заодно в СМИ. Оказалось, под плитой ощенилась дворняжка Жуля, ее подкармливал весь двор. Тем не менее, говорят, ходила, как живой скелетик. Кто-то принес старый плед, тряпки, чтобы бедолага не замерзла. И все же беды избежать не удалось.Накануне Жуля перестала вылезать из своего убежища. А щенки принялись громко пищать. По всей видимости, от голода. Позже выяснится – кормить их мать больше не могла. Тем временем начинало подмораживать. Еще немного, и щенки могли бы погибнуть.Сообразив, что творится что-то неладное, люди пытались заглянуть под плиту. Но ничего не увидели – темно, к тому же щель слишком узкая. Было ясно: оставлять так нельзя, собачьей семье нужна помощь, причем срочно.Защищала из последних силДве девушки-зоозащитницы решились лезть под плиту. Но тут появился доброволец, Егор Боргояков из службы отлова. Худощавый, невысокого роста, он прикинул: если скинет куртку, протиснуться сможет.Так оно и вышло. Оказавшись в логове, увидел: с собакой совсем плохо, одна кожа да кости, дрожит, а к ней жмутся детеныши, пытаясь согреться.- Мать обнимала их до последнего, - рассказал Егор порталу NotaBene. – Заметив меня, давай щериться, показывать зубы. Делала все, чтобы отстоять потомство.Но мужчина сумел отогнать собаку. Бережно собрал малышей в мешок и двинулся назад. Признается, эта картина до сих пор перед глазами: слабеющая мать из последних сил вступается за детенышей. Просто до слез.Огромное сердцеВыбравшись, Егор передал щенков волонтерам. А оставшись одна, Жуля вылезла сама.- Всех малышей отправили в приют, они вне опасности, - делится волонтер Валерия Остроумова. – Там их вырастят, а потом попытаются найти для них хозяев.Жулю – с высокой температурой - забрали в ветеринарную клинику, готовили к операции. Но спасти ее не удалось, слишком тяжелыми были роды.- Щенки еще совсем маленькие, даже глазки не открыли, - продолжают зоозащитники. – Сейчас их выкармливают две другие собаки из нашего приюта, они приняли крох.Между тем в соцсетях Егора уже признали героем: «Парень – красавчик! У него огромное сердце». Еще бы! Рискуя собой, забрался под бетонную плиту, чтобы выручить щенят. На такое способен не каждый.