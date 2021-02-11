«Проломленные крыши, оторванные бампера и разбитые стекла»: в Норильске из-под трехметровых сугробов откапывают машины

Машины получили довольно серьезные повреждения Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильские коммунальщики во время уборки сугробов при помощи техники откапывают автомобили горожан. Судя по видеозаписи, ковш мини-трактора наносит довольно серьезные повреждения машине. Видеоролики с такой уборкой разошлись по местным группам в социальных сетях и мессенджерах.

Пытаясь разгрести сугроб, рабочий умудряется не просто задеть автомобиль техникой, а буквально выдергивает его из снежного плена. Но, несмотря на такую находку, уборка снега продолжается как ни в чем не бывало.

В комментариях к видеоролику пользователи разделились на два лагеря. Часть комментирующих считает, что «водители сами виноваты» и «машины уже все равно снегом раздавило», «нужно заранее откапывать машины, зная, что такие снегопады». А другая половина читателей считает, что «так нельзя, это же чужое имущество», «нужно было как-то решить это по-человечески».

Но это далеко не первый раз, когда отличились норильские коммунальщики. Ранее мы рассказывали, что после уборки снега во дворах северного города машины остались стоять на «снежных пьедесталах», но затем всё же управляющие компании сняли автомобили при помощи эвакуаторов.

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