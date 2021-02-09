В Норильске несколько машин оказались на снежном пьедестале

В Норильске несколько машин оказались на пьедестале. Фото: стоп-кадр видео

Норильск – город курьезов. То северяне выкапывают снежные тоннели, чтобы выбраться из подъезда на улицу. То толкают самолеты на взлетно-посадочной полосе перед рейсом. То с песцами здороваются по дороге из магазина. А тут прославились чуть ли не на весь белый свет своими машинами на снежных постаментах.

В соцсетях и мессенджерах разошлось видео, на нем несколько иномарок стоят на высоких, не менее полуметра, платформах из снега. И это во дворе, на фоне жилой многоэтажки. Не нужно сейчас спрашивать, как и зачем владельцы поставили туда свои иномарки. Все гораздо прозаичнее.

Как оказалось, коммунальщики решили почистить снег во дворе. Для понимания, дворы в Норильске большие, без газонов, бордюров и детских площадок. Одно сплошное пространство. Грейдеру достаточно просто заехать, вытолкать весь снег в сторону, потом его соберут и увезут и все. Управляющая компания заранее развесила объявления на подъездах: уважаемые жильцы, уберите технику, иначе...

Поскольку двигать трактором машины нельзя, вокруг них просто почистили по периметру. По высоте постамента можете судить, какой тут бывает снег. В ведь он тут еще и спрессованный.

«После уборки сразу стало видно, кто не читает объявления на подъездах» - шутят норильчане.

Коммунальщики, видимо, поняли, что если оставят двор в таком виде, их не поймут, поэтому вышли из положения: пригнали эвакуаторы и сняли автомобили с пьедесталов.