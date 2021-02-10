Почему ачинскому расчленителю дали всего 10,5 лет за убийство подруги Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в Ачинском городском суде вынесли приговор 37-летнему местному жителю: 10 лет 6 месяцев лишения свободы он проведет в колонии особого режима. Плюс он должен будет выплатить миллион рублей потерпевшей стороне (то есть родственнику убитой им женщины).

- Подсудимый, вам понятен приговор? – спрашивает судья.

Тот кивает: понятней некуда.

На первый взгляд может показаться, что приговор слишком мягкий:все-таки убийство, особо тяжкое преступление – и всего 10,5 лет? Но отбывать он будет их в очень жестких условиях, где «небо – в клетку, а одежка – в полоску».

По статистике, которую озвучивают правоохранители, большая часть убийств в нашей стране происходят на почве бытовых ссор и в состоянии алкогольного опьянения. Этот случай – не исключение. В мае 2020 года осужденный познакомился с 50-летней женщиной и пригласил ее к себе. Он снимал квартиру в Юго-западном районе Ачинска. Устроили застолье с горячительным. Но в какой-то момент произошел конфликт, ситуация накалилась. Мужчина схватил нож и остановился только тогда, когда понял: подруга не дышит, умерла. Затем расчленил ее тело, разложил по пакетам, замыл пятна крови.

Как рассказали следователи, вечером 12 мая 2020 года (сколько дней прошло с момента убийства, не уточняется) мать решила навестить своего сына. И буквально столкнулась с ним у подъезда. Обратила внимание, что у него в руках было несколько пакетов, которые странно попахивали. Сын пояснил: там испортившееся мясо, несет к мусорным бакам, чтобы выбросить.

Мясо? Какое мясо? Да еще испортившееся? Откуда у этого, мягко говоря, любителя выпить (мать реально смотрела на вещи) деньги на мясо? Что вообще происходит?

Мужчина быстро сбежал от расспросов матери в подъезд, а она вызвала полицию. Приехавший наряд обнаружил в мусорном баке человеческие останки. Ну, а дальше – двор заполонили опергруппа, криминалисты, судмедэксперты. Полицейские поднялись на пятый этаж и постучались в дверь квартиры, где прятался подозреваемый. Но тот заблокировался изнури. Вызвали МЧС, спасатели вскрыли металлическую дверь. Когда убийца увидел ворвавшихся в квартиру силовиков, попытался сбежать через балкон (забыл, что 5-й этаж?). В результате свалился вниз, получил тяжелые травмы, много недель пролежал в больнице. На допросах свою вину признал.

По словам прокурора, в прошлом он уже имел проблемы с законом, был судим по тяжким статьям. Поэтому и режим содержания был избран с учетом рецидива.

Справка КП

В ИК особого режима отбывают наказание особо опасные рецидивисты, осужденные на пожизненный срок, совершившие преступление в период отбывания наказания. Требования к безопасности беспрецедентные – круглосуточное наблюдение, возможность побега равняется нулю. Два коротких и два долгосрочных свидания в год с родными. И траты не более 1 МРОТ в месяц.